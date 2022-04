Une certification pour garantir une production responsable de la pierre naturelle

Polycor, le plus grand exploitant de carrières de pierres naturelles au monde, a reçu la toute première certification européenne de pierre naturelle, pour son site de Massangis en Bourgogne. De son nom ANSI/NSI 373, la certification gérée par la Natural Stone Institute (NSI) et accréditée par l’American National Standards Institute (ANSI), a pour objectif d’améliorer la performance environnementale de l’industrie de la pierre naturelle.

L’entreprise Polycor vient de recevoir la première certification ANS/NSI 373 en Europe. Une première européenne pour cette norme durable, qui vise à garantir une production responsable et respectueuse de l’environnement de l’industrie de la pierre naturelle.

La certification ANS/NSI 373 est ainsi destinée aux architectes, aux constructeurs et aux prescripteurs de pierre, dans le but d’assurer aux professionnels que les pierres qu’ils utilisent sont produites de façon responsable, aussi bien sur le plan économique que sur les plans environnementaux et sociaux. Cette norme établit donc des critères pour évaluer la durabilité des moyens d’extraction et de fabrication de la pierre naturelle, et peut être adoptée sur la base du volontariat.

Un site français mis à l’honneur

Racheté en 2018 au groupe Rocamat, c’est le site de Massangis situé en Bourgogne qui introduit pour la première fois cette certification en France et en Europe. « Nous sommes fiers que notre site de Massangis soit le premier site français et européen à rejoindre le rang des sites certifiées NSI 373 », se réjouit Jonathan Cantin, directeur de l’exploitation de la carrière de Massangis.

Pour obtenir cette certification, le site bourguignon a dû améliorer son rendement, tout en réduisant ses déchets et en économisant de l’énergie. À l’heure actuelle, la carrière n’utilise aucune eau pour sa production, ce qui a permis à Polycor d’obtenir un meilleur suivi environnemental et d’améliorer l’empreinte carbone de ses opérations sur le sol français.

« Notre équipe sur place a été le fer de lance de cette certification et a travaillé sans relâche à l’élaboration de pratiques plus écologiques et respectueuses de l’environnement. Travailler à l’obtention de cette norme durable nous a donné l’occasion d’identifier les changements permettant de réduire notre empreinte carbone tout en maintenant notre niveau de productivité », ajoute Jonathan Cantin.

Polycor avait déjà obtenu la certification ANS/NSI 373 pour douze de ses sites aux États-Unis et au Canada, et avec cette nouvelle certification sur son site de Massangis, l’entreprise confirme son ambition en matière de développement durable. « Chez Polycor, le développement durable est inscrit au cœur de notre ADN et cette certification consacre nos engagements en faveur d’une industrie respectueuse de son environnement », souligne Patrick Perus, PDG de Polycor Inc.

Robin Schmidt

Photo de une : Adobe Stock