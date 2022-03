Sika et StockPro s'unissent pour lutter contre le gaspillage

Sika, spécialiste des solutions pour le collage et l'étanchéité dans le secteur de la construction, et la start-up StockPro, experte en réemploi de matériaux de construction neufs, luttent ensemble contre le gaspillage en signant un partenariat. L’objectif ? Sauver du rebut des produits pouvant être utiles à d'autres acteurs du secteur.

« Faire bouger les lignes et œuvrer ensemble afin de proposer des solutions durables et concrètes aux acteurs du secteur, pour une construction plus responsable », c’est l’objectif du partenariat initié entre Sika, acteur majeur des matériaux de construction, et la start-up StockPro, première plateforme de réemploi de matériaux neufs en France.



Sika mise sur le réemploi

Fruit d’une rencontre entre les deux entreprises en 2019, cette collaboration a pour but de placer des solutions responsables « au coeur de l’innovation » afin de mener une « véritable » action anti-gaspillage. Un an plus tard, les deux acteurs franchissent une première étape en décidant notamment d’élaborer un cahier des charges qui permettra d’adapter le système d’informations et la logistique de Sika aux nouveaux usages de réemploi par la solution StockPro.

Au sein de Sika, le process opérationnel du partenariat est porté par Stéphane Robac, contrôleur de gestion des stocks à l’usine de Gournay-en-Brayau. Ce dernier a pour mission de suivre les stocks et de détecter ceux pour qui, via la solution StockPro, il est possible de donner « une seconde exposition » afin de les sauver d’un rebut. Quant à StockPro elle effectue différents développements de sa solution, afin de mieux pouvoir tenir compte des contraintes spécifiques des produits Sika.

En décembre 2020, les premiers produits de réemploi Sika sont publiés sur la plateforme www.stock-pro.fr. La solution proposée par StockPro permet alors de modifier le prix de vente en fonction des seuils de DLU (date limite d’utilisation) franchis. Ces produits bénéficient ainsi d’une nouvelle exposition. Des résultats positifs, qui incitent les deux acteurs non seulement à poursuivre leur collaboration, mais aussi à en étendre le périmètre.

En effet, en 2021, le fabricant décide de se réabonner à la solution StockPro, en mettant l’accent sur trois axes clés pour la suite du partenariat : proposer une plus large sélection de produits, s’appuyer sur le marketing et les réseaux sociaux, et le soutien à la formation via un fléchage vers les CFA. « Pour 2022, après un seul mois d’utilisation de StockPro, nous en sommes déjà à 700 kg de produits non rejetés dans les circuits de destruction. Lorsque nous réussissons à donner une seconde vie à nos produits, c’est notre impact environnemental que nous réduisons », commente Stéphane Robac.

Une façon se préparer à la future REP bâtiment, qui doit entrer en vigueur au plus tard dès janvier 2023.

Marie Gérald

