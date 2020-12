Wicona, marque du groupe norvégien Hydro, s'est précocément engagée, comme sa maison mère, en faveur du recyclage de l'aluminium et de l'économie circulaire. Elle annonce aujourd'hui s'associer à la démarche « MyUpcyclea », qui recense des données sur des matériaux et produits recyclables, et rejoint l'association Circolab.

Une marque engagée dans le recyclage de l'aluminium

Tout comme le groupe Hydro, la marque Wicona figure parmi les premiers industriels à s'être engagée dans une démarche d'économie circulaire, obtenant la certification Cradle to Crade « bronze » dès 2017, puis « argent » deux ans plus tard.

En 2019, Wicona commence à commercialiser des menuiseries intégrant l'aluminum Hydro Circal 75R, composé au minimum de 75 % de matière recyclée, principalement issue des chantiers de déconstruction. Cet aluminium, certifié ISO 14 064, présente ainsi un bilan carbone de 2,3 kg de CO2 par kilo maximum, soit 6 fois moins que la moyenne.

La marque souhaite aujourd'hui accélérer le recours à cet aluminium recyclé dans toutes ses solutions de menuiseries et façades.

Wicona rejoint Upcyclea et l'association Circolab

Dans ce contexte, Wicona annonce s'associer à la démarche d'Upcyclea, qui considère le bâtiment comme une banque de matériaux. La plateforme « myUpcyclea » recense et collecte notamment les données sur les matériaux recyclables. Elle est accessible gratuitement pour tous les maîtres d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre, afin de les aider à construire et gérer des bâtiments durables.

A chaque matériau ou solution correspond un passeport circulaire, qui indique sa composition, son impact carbone, et ses possibles réemplois. A l'échelle d'un bâtiment, tous les passeports circulaires cumulés permettent d'obtenir une estimation de son empreinte carbone, et son degré de circularité.

Une démarche qui s'inscrit parfaitement dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et dans la future RE2020, qui prendra davantage en compte le bilan carbone des bâtiments neufs, et donc l'intégration de matériaux recyclés et recyclables.

Wicona est donc fière d'annoncer que certains de ses produits disposent désormais de leur propre passeport circulaire et sont disponibles sur myUpcyclea. Parmi ces produits, on retrouve notamment les portes Wicstyle 65 et 75, en aluminium recyclé Hydro Circal 75. La marque indique que les fenêtres Wicline et les façades Wictec devraient également bientôt rejoindre cette banque de données.

Outre la démarche Upcyclea, Wicona annonce également rejoindre l'association Circolab, engagée dans le réemploi des matériaux dans le secteur immobilier. Fondée en 2018, cette association compte déjà plus de 60 acteurs privés et publics, dont l'Institut National de l'Economie circulaire, l'Institut français pour la performance du Bâtiment (IFPEB), ou l'Observatoire de l'Immobilier durable (OID).

Claire Lemonnier