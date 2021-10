Wicona équipe le pôle de valorisation des déchets du Grand Calaisis

Wicline 65 de Wicona, la performance évolutive Première née de la gamme 65 mm de Wicona, les fenêtres et portes-fenêtres Wicline 65 sont conçues pour répondre aux exigences d’une nouvelle génération de bâtiments, plus intelligents, plus économes en énergie. La gamme Wicline 65 est une gamme complète et adaptée aux besoins d’un marché en évolution. L’offre se compose de deux grandes familles : ouvrant visible et ouvrant caché. Les deux sont compatibles entre elles et affichent de hautes performances thermique (jusqu’à Uw = 1,0), acoustique et dimensionnelles.