Wicona lance son plan « Bâtir au-delà de demain »

Wicona, spécialiste de la menuierie aluminium faisant partie du groupe norvégien Hydro, annonce lancer son programme « Bâtir au-delà de demain ». Objectif : réduire de 50 % ses émissions de carbone et parvenir à 100 % de matière recyclée dans ses produits d'ici 2025.

Entre 2018 et 2021, les marques du groupe Hydro on réussi à réduire de 25 % leurs émissions de carbone. Wicona, qui fait partie d'entre elles, annonce aujourd'hui aller encore plus loin et présente son programme « Bâtir au-delà de demain ».

Réduire de 50 % ses émissions carbone d'ici 2025

Ce plan vise à réduire de moitié ses émissions de carbone et parvenir à des produits 100 % recyclables d'ici 2025.

Dès 2018, Wicona a intégré le recours à l'Hydro Circal dans la fabrication de certains de ses produits. Cet alliage d'aluminium comprend 75 % de matière recyclée, principalement issue de chantiers de déconstruction. L'Hydro Circal présente ainsi un bilan carbone de 2,3 kilogrammes de CO2 par kilogramme d'aluminium, soit 73 % de moins que la moyenne européenne. La marque revendique également être la première à avoir utilisé des barrettes à rupture de ponts thermiques fabriquées en polyamide recyclé.

« Je suis fier que nous investissions autant de temps, d'énergie et d'argent pour changer le marché et ouvrir la voie d'une économie certifiée et circulaire. Dans cette logique, tous nos produits phares contiendront au moins 85 % de matières recyclées et 100 % de matières recyclables au cours des quatre prochaines années. Nous avons déjà réalisé notre objectif d'atteindre 75 % de contenu recyclé et 95 % de contenu recyclable. Il s'agit d'un moyen efficace de réduire l'impact des matériaux sur le cycle de vie d'un bâtiment », souligne Henri Gomez, vice-président d'Hydro Bulding Systems.

Outre la réduction des émissions carbone liées à la fabrication de ses produits, Wicona s'investit également à l'échelle de l'entreprise, et embarque ses collaborateurs dans sa démarche environnementale. À l'échelle de la France, le programme « To Lose Carbon » vise ainsi à réduire les consommations d'énergie du site de Toulouse (31), notamment grâce à la rénovation énergétique, aux énergies renouvelables, et à l'utilisation d'ampoules LED, et favorise la biodiversité, avec des jardins, des arbres fruitiers, des ruches et des potagers.

Claire Lemonnier