Wood Up : à Paris, une tour en bois de 50 mètres bouscule les codes de la construction

Wood Up, tour en bois de 50 m à Paris, incarne l’innovation bas carbone avec du hêtre français et des matériaux biosourcés.

À Paris, REI Habitat inaugure Wood Up, un immeuble de 132 logements en bois feuillu français. Une prouesse technique et écologique qui trace la voie vers une ville bas carbone.

Un signal fort pour la filière bois française

Le 18 juin 2025, REI Habitat a inauguré dans le 13e arrondissement de Paris la tour Wood Up, l’un des plus hauts bâtiments d’Europe construits en structure bois feuillu. Conçu par LAN architecture, ce projet emblématique de 8 935 m², situé au cœur de l’écoquartier Paris Rive Gauche, illustre une ambition : réinventer la ville avec des matériaux biosourcés et locaux.

Avec ses 50 mètres de haut, Wood Up est un démonstrateur des nouvelles capacités du bois, ici un hêtre français certifié PEFC, provenant des forêts du Morvan, de Normandie et du Massif central.

Wood Up en chiffres

Hauteur : 50 m

: 50 m Surface : 8 935 m²

: 8 935 m² Logements : 132

: 132 Bois utilisé : 387 m³ de hêtre français

: 387 m³ de hêtre français Labels visés : NF Habitat HQE Excellent, BBCA, BiodiverCity, Effinergie +

: NF Habitat HQE Excellent, BBCA, BiodiverCity, Effinergie + Réduction carbone : –60 % vs. béton

: –60 % vs. béton Livraison : octobre 2024

: octobre 2024 Propriétaire : Gecina

Le hêtre : un pari audacieux

Encore peu utilisé dans la construction, le hêtre représente pourtant 2/3 des forêts feuillues françaises. REI Habitat, avec les bureaux d’études et le laboratoire Efectis, a mené des travaux R&D pour prouver sa résistance au feu. Ce matériau biosourcé a été acheminé par la Seine, réduisant l’empreinte carbone logistique.

« L’utilisation du hêtre à cette échelle est une innovation mondiale. Elle nous permet de garder le bois apparent, tout en répondant aux contraintes réglementaires », souligne Paul Jarquin, président-fondateur de REI Habitat.



Des certifications pour prouver l’engagement bas carbone

Wood Up est :

Certifié PEFC, garantissant une gestion forestière durable,

garantissant une gestion forestière durable, Labellisé NF Habitat HQE Niveau Excellent,

En cours de labellisation BBCA, BiodiverCity et Effinergie +.



Certaines cuisines et aménagements sont réalisés avec les chutes de bois du chantier, via Remake, la filiale réemploi de REI Habitat. Le projet s’intègre aussi dans la démarche “Un Immeuble, Une Forêt”, visant à compenser les émissions par des actions de boisement et R&D forestière.

Vivre autrement : un bâtiment pensé pour les habitants

Outre la performance environnementale, Wood Up mise sur la qualité de vie :

Une terrasse partagée de 300 m² au 8e étage,

au 8e étage, Un rooftop végétalisé de 700 m² au 16e étage,

au 16e étage, Des espaces collectifs connectés par un parcours extérieur.

Le socle accueille des activités commerciales, des parkings vélos et véhicules, un espace d’accueil… Le tout pensé pour renforcer le lien social et la convivialité au quotidien.

Un projet structurant pour la Ville de Paris

Porté par la SEMAPA, ce bâtiment fait partie de l’appel à projets “Immeuble à vivre bois” d’ADIVbois et du PUCA. Il s’inscrit pleinement dans le PLU bioclimatique et la stratégie de construction biosourcée menée par la Ville de Paris.

« La construction bois et biosourcée est désormais au cœur de notre stratégie d’aménagement », rappelle Sandrine Morey, DG de la SEMAPA.

Jacques Baudrier, adjoint à la Maire de Paris, précise : « Le PLU bioclimatique traduit notre volonté de verdir la ville et de baisser l’empreinte carbone. »

Foire aux questions

Quel bois a été utilisé pour Wood Up ?

Du hêtre français certifié PEFC, une essence feuillue locale rarement utilisée jusqu’ici.

Combien de CO₂ a été économisé ?

La tour permet une réduction de 60 % de l’empreinte carbone par rapport à une construction béton classique.

Qui sont les acteurs du projet ?

REI Habitat (maître d’ouvrage)

LAN architecture (concepteur)

SEMAPA (aménageur)

PEFC France (certification bois durable)

Gecina (propriétaire)

Par Camille DECAMBU

Photo : Nicolas Grosmond