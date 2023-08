WWF France publie un guide pour concilier panneaux solaires et biodiversité

Alors que la France doit accélérer dans le solaire photovoltaïque pour atteindre ses objectifs, WWF France annonce la publication d’un guide visant à mieux concilier installation de projets photovoltaïques au sol et biodiversité, destiné aux collectivités et aux porteurs de projets.

Après avoir publié deux premiers modules sur l’éolien terrestre et la méthanisation, WWF France publie un nouveau chapitre sur le photovoltaïque, dans le cadre de sa démarche « Énergies renouvelables et durables », initiée en 2019.

L’ONG explique avoir travaillé pendant plus d’un an avec une cinquantaine de parties prenantes pour élaborer un guide sur l’intégration de la biodiversitédans les projets de panneaux photovoltaïques au sol, comprenant plus de 60 recommandations destinées aux collectivités et aux porteurs de projets.

Dans le cadre de la loi d’accélération des énergies renouvelables, et de la prochaine loi énergie-climat, les régions devront en effet déterminer des objectifs de développement des énergies renouvelables.

« Alors que les maires sont tenus d’identifier des zones d’accélération et que les régions devront bientôt se doter d’objectifs d’énergies renouvelables, ce nouveau guide du WWF entend accompagner leur accélération partout en France et façonner une nouvelle méthode de planification territoriale, respectueuse de la biodiversité et capable d’emporter l’adhésion des citoyens », précise WWF France.

Intégrer la biodiversité à chaque étape

Si la France doit accélérer dans le solaire photovoltaïque pour atteindre ses objectifs, la biodiversité ne doit pas en pâtir, dans un contexte où de nombreux écosystèmes sont aujourd’hui en mauvais état, et où des espèces sont menacées d’extinction. Le guide de WWF vise ainsi à intégrer la biodiversité à chaque étape de projet de photovoltaïque au sol.

« La biodiversité doit être prise en compte à chaque étape des projets, et dans la conception des modèles économiques, les mécanismes de soutien public, les chartes des acheteurs d’énergie et des organismes financiers ou encore les contrats d’assurance des projets », souligne l’ONG.

« Entre accélération des énergies renouvelables et protection de la biodiversité, il n’y a pas d’opposition mais au contraire des efforts à conjuguer dans la lutte contre le réchauffement climatique », conclut ainsi Jordana A. Harriss, responsable du plaidoyer « Territoires et villes durables » au WWF France.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock