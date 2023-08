Une croissance « en ligne avec les trimestres précédents ». Voilà le dernier bilan annoncé par Loxam. Au 1er semestre 2023, le groupe de location de matériel de BTP enregistre ainsi 1,247 milliard d'euros de CA.

Le dernier baromètre DLR affichait une croissance de 11 % sur l’ensemble de ses adhérents de la location au T1 2023. Un chiffre qui rejoint ceux de Loxam au 1er semestre 2023.

Le groupe de location de matériel pour le BTP a atteint les 642 millions d'euros au T2 2023, soit +6,3 % par rapport au T2 2022.

« La poursuite de la croissance de notre activité au cours du 2ème trimestre est en ligne avec les trimestres précédents. En France, la croissance organique a permis à Loxam d'atteindre pour la première fois le seuil de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel », commente à ce propos le PDG de Loxam, Gérard Déprez dans un communiqué (en anglais).

Ainsi, au 1er semestre 2023, le CA atteint les 1,247 milliard d'euros (+6,7 % ; +6,9 % à périmètre et taux de change constants). Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) est de 446 millions d'euros (+10,9 %, marge de 35,7 %). Sur la période du T2 2023, cet excédent est de 238 millions d'euros au T2 2023 (+10,1 %, marge de 37,1 %).

« Un taux de croissance impressionnant » dans le reste du monde

« La division Reste du monde a maintenu un taux de croissance impressionnant à deux chiffres. En dehors des nouveaux marchés de la construction résidentielle, la demande de services de location est restée bonne partout, stimulée par les projets de rénovation et de décarbonation », poursuit Gérard Déprez.

Le PDG de Loxam abonde : « Je suis également très heureux d'annoncer qu'après avoir obtenu un contrat pour l'énergie temporaire, notre division Événements a remporté un deuxième contrat pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris pour l'overlay (c.-à-d. l'hébergement temporaire et les toilettes). (...) Pour notre activité internationale, les acquisitions de Motormac et A-Geradora permettront à Loxam de devenir un leader du marché au Brésil avec un réseau national, de fortes capacités dans les spécialités et bien positionné pour bénéficier du fort potentiel du marché brésilien ».

Loxam annonce un refinancement de la dette senior à hauteur de 400 millions d’euros, « avec une nouvelle maturité à 2028 », au S1 2023. Les dépenses d'investissement (Capex brut) s’élèvent à 310 millions d'euros, soit -20 % par rapport au S1 2022.

Le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail enregistre également un recul de 20 %. Un résultat qui conforte des efforts « continus » de Loxam en matière de Santé & Sécurité.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock