Une nouvelle agence Clim+ ouvre ses portes dans les Yvelines

Clim+, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, renforce son réseau dans les Yvelines, avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Coignières. Avec l’ouverture de ce nouveau point de vente, l’entreprise compte désormais 67 agences réparties sur tout le territoire, dont huit en Île-de-France.

Clim+ continue de placer ses pions en Île-de-France. L’enseigne spécialisée en chauffage, ventilation et climatisation pour les professionnels, vient d’ouvrir une nouvelle agence à Coignières, dans les Yvelines (78). Le réseau, désormais composé de 67 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire, renforce de fait son maillage national.

Une multitude de solutions et un accompagnement personnalisé

Cette nouvelle agence a posé ses valises dans la zone d’activité du Gibet, située à proximité de la Nationale 10, où l'on retrouve déjà de nombreuses enseignes de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, comme Point.P, Cedeo, ou Envie de salle de bain. La présence de ces enseignes va permettre à Clim+ de bénéficier stratégiquement de l’attractivité du pôle d’activités, en créant de véritables synergies entre les métiers du génie climatique et du bâtiment.

L’agence de Coignières propose près de 1 200 références disponibles de PAC air/air, PAC air/eau, accessoires, ventilation et outillage… sur une surface moyenne d’environ 500 m², dont 250 m² de libre-service. Clim+ met également à disposition des clients de l’agence un accès permanent à plus de 10 000 références toute l’année en s’appuyant sur ses 6 plateformes logistiques réparties sur tout le territoire, pour une livraison partout en France.

Pour permettre aux professionnels de gagner du temps, d’être plus performants et de développer leur activité, Clim+ propose divers services, tels que Place de la Qualif, Solu+, Cap Rénov’, Réno Prim ou encore Ma Prime Facile. Une assistance technique au dépannage et à la mise en service Clim & Pac est également proposée.

L’agence de Coignières compte à l’heure actuelle trois collaborateurs dont un chef d’agence, un technico-commercial sédentaire et un technico-commercial itinérant. Leur expertise et leur expérience leur permettra d’accompagner au mieux les clients, et de leur fournir une aide précise et sur-mesure.

Jérémy Leduc

Photo de une : Clim+