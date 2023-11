Ce mardi 7 novembre, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) et la start-up Kompozite révélaient les contours de leur collaboration. Celle-ci vise à faciliter l’accès des professionnels aux données carbone des produits en vente chez les distributeurs du groupe.

On le sait, depuis l’application de la RE2020, l’impact carbone des produits de construction doit être scrupuleusement surveillé. En résulte notamment la base INIES, qui forge et sert de référence à cette notion de traçabilité, en recensant les données environnementales desdits matériaux.

Toujours dans cet objectif, la start-up Kompozite lançait en janvier 2022 sa plateforme d’aide à la décision. Plateforme qui inclut la matériauthèque, un moteur de recherche qui permet aux professionnels du bâtiment d’explorer des procédés bas carbone adaptés à leurs projets, aussi bien en neuf qu’en rénovation.

Le concept a séduit Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), avec qui Kompozite a noué un partenariat. La démarche : faciliter l’accès aux données carbone des produits en vente chez les distributeurs du groupe.

Une démarche d’ « acculturation et de pédagogie » adressée aux entreprises du bâtiment

Concrètement, les données carbone sont affichées sur les sites internet des enseignes principales de Saint-Gobain Distribution France : Point.P, Cedeo, Asturienne, SFIC, Dispano… La base utilisée reproduit notamment les mentions principales des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) et des Profils Environnementaux Produit (PEP). Elle s’accompagne en plus d’un lien vers la base INIES.

« Dans notre interface, on a 30 000 produits actifs, et est alimentée par une base données, qui comprend 150 000 références. On a beaucoup plus de choses dans la base, que ce qu’on peut montrer dans la plateforme aujourd’hui. Et c’est cette base de données coeur, en dessous de notre interface, qui est branchée aujourd’hui, avec les systèmes d’informations de Saint-Gobain », explique Damien Cuny, dirigeant de Kompozite, lors d’un point presse ce mardi 7 novembre. Système d’information réunissant différents supports : product information management (PIM), prologiciel de gestion intégré, site web).

Au total, ce sont 100 000 références - du chauffage à l’isolation - disponibles chez les fournisseurs de Saint-Gobain, qui ont été enrichies par Kompozite en octobre dernier. Les deux partenaires aimeraient franchir le cap des 140 000 produits référencés d'ici fin 2023. « Il faut accélérer sur le sujet pour avoir une information carbone de qualité », soutient Damien Berthelot, directeur général adjoint de SGDB France.

Derrière ce partenariat se cache « un enjeu d’acculturation, de pédagogie » envers les professionnels du bâtiment, selon Damien Cuny. « C’est un des rôles du leader du marché d’exposer cette donnée face à des artisans, pour la première fois », poursuit le dirigeant de Kompozite.

Virginie Kroun

Photo de Une : V.K