Si la location de matériel de BTP connaissait un boom lors des trimestre précédents, cette croissance affiche un ralentissement face à la distribution. C’est ce qu’en semble confirmer la dernière conjoncture DLR/Astérès pour le deuxième trimestre 2023.

La fédération DLR - représentant des entreprises des secteurs de la distribution, de la location et de la maintenance des matériels de construction - confirmait une croissance, mais inégale, au premier trimestre 2023.

La dynamique reste la même au second trimestre, à en croire la dernière conjoncture DLR/Astérès, diffusée ce vendredi 1er septembre.

En glissement trimestriel, la location de matériel de BTP est toujours dans le vert…

Par rapport au trimestre précédent, le chiffre d’affaires (CA) dans la distribution-location de matériel de manutention industrielle et agricole continue de régresser (-5,3 %).

La distribution de matériel de BTP, régresse très légèrement (-0,1 %) par rapport à la chute notée au T1 2023 (-19,9 %, comparé au T4 2022). « Ces résultats trimestriels reflètent la saisonnalité de l’activité des entreprises de DLR », commente à ce sujet la fédération DLR.

La location de matériel de BTP continue à être dans le vert, avec une progression de 4,9 % en glissement trimestriel.



… mais vacille face à la baisse de l’inflation



En revanche, sur les 12 derniers mois, la location de matériel de BTP observe la plus faible croissance (+7,5 %), face à celle de la distribution (+11,6 %).

« Alors que l’inflation incitait les clients à préférer la location à l’achat, ou tout du moins l’occasion au neuf, un retour aux habitudes d’avant crise semble se dessiner. Que ce soit pour les entreprises de distribution de matériel de BTP ou pour les entreprises de distribution-location de matériel de manutention industrielle et agricole, ce sont les ventes de matériel neuf qui portent désormais la croissance, les ventes de matériel d’occasion étant en déclin. Les reports de l’achat vers le neuf se font également sentir sur le chiffre d’affaires de la location, qui se porte relativement moins bien que celui de la distribution », lit-on dans la conjoncture DLR/Astérès.

Avec une croissance de 16,1 % de son CA, la distribution-location de matériel de manutention industrielle et agricole montre la plus grande forme.

Des prévisions « majoritairement pessimistes » pour le T3 2023

Malgré une progression positive en glissement annuel, les perspectives d’évolution au sein des entreprises de DLR pour le T3 2023 « sont majoritairement pessimistes ». En particulier chez les entreprises de la distribution de matériel de BTP et les entreprises de location-distribution de matériel de manutention, tandis que les chefs d’entreprise de la location s’avèrent plutôt optimistes.

« La hausse des taux d’intérêt continue d’inquiéter les chefs d’entreprise du secteur et le climat des affaires reste incertain. Les entreprises répondantes s’inquiètent toujours de l’impact des hausses des taux passées et à venir sur leur activité. Des taux d’intérêt plus élevés rendent plus difficile l’accès au financement, et in fine l’investissement et sont également à l’origine d’un ralentissement dans l’immobilier et la construction », justifie la fédération DLR.

« En parallèle, le recrutement continue de poser problème. Quant aux JO, leur effet est à double tranchant : certains travaux s’accélèrent dans la région parisienne, mais de nombreux autres projets sont délaissés, au moins temporairement », poursuit-elle.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock