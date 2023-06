Matériel de construction et de manutention : un nouveau guide des distributeurs

Pour cette édition 2022, le document conçu par DLR recense tous les distributeurs de matériel de construction et de manutention représentés par la fédération. Il recense encore une fois les chiffres du marché à cette période.

Quatre ans après le lancement de sa première édition en 2019, le guide de la Distribution des matériels de Construction et de manutention de DLR a le droit à sa version 2022, disponible depuis ce lundi 15 mai 2023.

Le document a été « conçu pour présenter les distributeurs de matériels qui y sont recensés, détailler leurs secteurs d’activité, rappeler les marques qu’ils mettent sur le marché, présenter les services qu’ils proposent à leurs clients, il précise aussi leur(s) implantation(s) géographique(s) », rappelle en introduction Isabelle Lacoste, présidente de commission distribution de la fédération, représentant les entreprises des secteurs de la distribution, de la location et de la maintenance des matériels de construction et de manutention.

La majorité de la distribution du BTP revient aux groupes de distribution et aux groupes financiers

Une fois n’est pas coutume, l’ensemble des adhérents de DLR ont été invités à remplir un questionnaire en ligne, afin de collecter les informations nécessaires à leur maintien ou leur entrée dans le guide. La base de données rassemble ainsi désormais plus de 1000 sites de distribution. Ce qui représente « à isopérimètre », une progression de 8 % par rapport à 2021. « Au fil des années, ce Guide s’étoffe lentement mais sûrement », en conclut Isabelle Lacoste.

Le guide est l’occasion aussi pour la fédération de récolter des chiffres clés sur l’activité des distributeurs de matériel de construction et de manutention en 2022.

On découvre notamment que les groupes de distribution et groupes financiers progressent, et constituent le noyau des cinq profils d’investisseurs du BTP identifiés par DLR, occupant 59 % des distributeurs recensés, contre 54 % en 2021.

Ces deux catégories ont même évolué de +3 points de pourcentage dans la répartition des sites, contrôlant ainsi 66 % d’entre eux. « Cette progression s’est également et principalement faite au détriment des concessionnaires dont le poids a diminué de 2,5 points de pourcentage sur la même période », commente DLR.

Pour consulter plus en détail le guide de la Distribution des matériels de Construction et de manutention 2022 de DLR, cliquez sur ce lien.

Virginie Kroun

Photo de Une : DLR