Baromètre DLR : au T1 2023, la croissance se confirme, mais reste inégale

D'après le dernier baromètre de la fédération DLR, la croissance des entreprises de la distribution, de la location et de la maintenance des matériels de construction et de manutention se prononce au T1 2023. Elle reste cependant inégale entre les activités, car le contexte inflationniste semble davantage profiter à la location qu'à la distribution.

Est-ce que le retour timide à la croissance constaté courant 2022 traverse l'embellie au sein des entreprises de la distribution, de la location et de la maintenance des matériels de construction et de manutention ? C’est que semble confirmer le dernier baromètre DLR, publié le 7 juin.

Une progression du CA en glissement annuel…

Si la tendance au premier trimestre de l’année dernière était sur le déclin, les professionnels membres de la fédération voient leur chiffre d’affaires augmenter par rapport à cette période. En particulier dans la distribution-location de matériel de manutention industrielle et agricole, qui affiche une croissance de 22,3 %, en glissement annuel.

Mais la croissance demeure inégale entre les différents métiers, car la location de matériel de BTP enregistre +11 %, et la distribution de matériel de BTP, +4 %. « Les chiffres d’affaires reflètent les effets de l’inflation, qui semble plus néfaste à la distribution qu’à la location », constate la fédération. En effet, l’inflation fait peut-être gonfler l’activité des entreprises en valeur, mais elle impacte les comportements d’achats, notamment dans la distribution.

« Face au prix du matériel neuf, les clients sont plus à même de préférer la location à l’achat », analyse ainsi la fédération DLR, en précisant : « Les reports de l’achat vers la location se font sentir sur le chiffre d’affaires de la location, qui se porte mieux que celui de la distribution ».

… mais à nuancer trimestre par trimestre

La dynamique reste toutefois cohérente avec la saisonnalité de l’activité du secteur et des « bons résultats au T4 2022 ». Cependant, en glissement trimestriel, la performance est plus faible au T1 2023. Par rapport au dernier trimestre de 2022, seul le secteur de la location de matériel de BTP a vu son chiffre d’affaires progresser (+1,5 %). À l’échelle de la distribution-location de matériel de manutention industrielle et agricole, les chiffres régressent (-3,4 %), tandis qu’ils dégringolent dans la distribution de matériel de BTP (-19,9 %).

La location et la distribution dans le BTP ne seraient pas au bout de leur peine, en vue de la hausse des taux d’intérêt, potentiellement néfastes sur leur activité. « Des taux d’intérêt plus élevés rendent plus difficile l’accès au financement,et in fine l’investissement », lit-on dans le baromètre DLR. « En parallèle, les difficultés des derniers mois n’ont pas disparu : l’inflation poursuit sa diffusion dans l’économie et affecte les prix des approvisionnements, les mouvements sociaux continuent d’être craints et le recrutement est toujours difficile », abonde la fédération.

Pour autant, les prévisions du T2 2023 des entreprises membres demeurent « modérément optimistes », estimées « à des niveaux proches des moyennes historiques ». La location de matériel de BTP devrait encore une fois supplanter la distribution de matériel de BTP. Ces deux activités seraient toutefois dépassées par les entreprises de location-distribution de matériel de manutention, qui tirent la croissance.

Virginie Kroun

