Toolstation fête ses 20 ans et inaugure son cinquantième magasin à Lattes

Toolstation célèbre ses 20 ans en Europe en inaugurant son 50ème magasin-comptoir sur le territoire français. L’ouverture de ce nouveau point de vente à Lattes, dans l'Hérault, vient confirmer la volonté de l’enseigne d’étendre encore davantage son maillage sur toute la moitié est de la France, et atteindre ainsi les 130 magasins-comptoirs à l’horizon 2029.

Toolstation, entreprise spécialisée dans la distribution d’outillage et de matériel pour les artisans et bricoleurs, vient de célébrer l’ouverture de son 50ème point de vente sur le sol français, à Lattes, près de Montpellier. Cette enseigne, née en Grande-Bretagne il y a 20 ans, s'est attaquée au marché français en 2017, et s’est très vite fait une place de choix sur le marché concurrentiel de la distribution professionnelle et grand public. L’ouverture de ce nouveau site vient réaffirmer la volonté d'expansion de Toolstation dans l’Hexagone, et plus particulièrement dans le quart sud-est du territoire.

L’entreprise a su se développer en France grâce à un modèle bien précis, qui veille à répondre aux exigences du client, comme l’explique Thomas Verdier, directeur du développement de Toolstation France : « Nos clients souhaitent de bons produits avec un excellent rapport qualité/prix. Ils ont besoin de choix et d’une largeur de gamme, mais également d’une bonne disponibilité de stock, une rapidité de service, et bien évidemment d’un vendeur accueillant et qualifié s’ils viennent acheter en magasin ».

Les 50 magasins concentrés dans le quart sud-est de la France disposent tous d’une surface totale de 300 à 400 m², dont 80 % de cet espace est consacré au stockage des marchandises. Toolstation compte plus de 12 000 références réparties en 18 catégories. 3 000 références supplémentaires sont disponibles après livraison en magasin ou à domicile sous 48h.

Toolstation s’adresse aussi bien aux professionnels qu’au grand public, composé principalement d’anciens artisans ou de passionnés, même si les cibles prioritaires de l’enseigne restent les TPE et les PME. Les professionnels représentent d’ailleurs 70 % du CA de l’entreprise. Pour pouvoir continuer de développer son offre auprès de ses clients majoritaires, Toolstation fait en sorte d’assurer une proximité de ses magasins avec les chantiers.

À la conquête de l’Est

L’ouverture du 50ème magasin à Lattes (34) suit cette logique de proximité avec les chantiers. Et les choses ne vont sans doute pas s’arrêter ici puisque l’équipe de développement de l’enseigne estime, à ce jour, qu’il y a un potentiel pour au moins deux autres magasins sur l’agglomération, avec l’existence de cinq autres points de vente dans la région Languedoc Roussillon. La marque espère également ouvrir 130 magasins sur l’est de la France d’ici 2029, avant d’étudier la possibilité de s’étendre sur le reste du pays, ce qui nécessitera l’ouverture d’une nouvelle base logistique.

Base logistique de Toussieu (69) - crédit : Jérémy Leduc

Pour l’heure, il n’existe qu’une seule base logistique chargée du réapprovisionnement des magasins de Toolstation. Situé à Toussieu (69), cet entrepôt de 9 000 m² veille à ce que les stocks des 50 magasins présents sur le territoire français soient toujours au beau fixe. Cette base logistique est également chargée de la préparation des stocks d’un magasin quand il est sur le point d’ouvrir. L’entrepôt va bientôt faire l’objet de travaux, puisque Toolstation a investi 2 millions d’euros afin qu’il soit agrandi.

Jérémy Leduc

Photo de Une : J.L