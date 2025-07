asap.work, spécialisée dans le recrutement pour le BTP, annonce le rachat de Just Construction, acteur du placement permanent aux États-Unis et au Royaume-Uni. Une opération stratégique dans un contexte de pénurie mondiale de main-d’œuvre dans la construction.

Créée en 2021, la start-up asap.work poursuit ses ambitions de croissance avec l’acquisition de Just Construction, société britannique spécialisée dans le recrutement permanent pour les métiers du BTP.

Une opération qui permet à la jeune entreprise française de s’implanter directement sur deux marchés clés : le Royaume-Uni et surtout les États-Unis, où Just Construction réalise aujourd’hui 95 % de son chiffre d’affaires.

Dans un secteur confronté à une forte pénurie de main-d’œuvre, cette acquisition revêt une dimension stratégique pour la start-up asap.work. Aux États-Unis, quelque 400 000 postes restent vacants sur les 8,3 millions d’emplois du secteur, selon les chiffres communiqués par la jeune pousse française. En France, ce déficit est estimé à 100 000 postes.

Une agence à Austin d’ici fin 2025

Pour structurer son implantation sur le sol américain, asap.work prévoit d’ouvrir une première agence à Austin (Texas), avec le recrutement d’une dizaine de collaborateurs d’ici la fin de l’année.

L’objectif de la start-up est clair : développer dans un premier temps l’activité de placement permanent, avant de s’attaquer à l’intérim etd’envisager une seconde implantation d’ici 2026-2027.

« Face à cette crise mondiale des talents, notre mission prend tout son sens : connecter les sociétés de la construction avec des profils qualifiés grâce à un accompagnement humain et une technologie de pointe », souligne Mathias Mouats, CEO et cofondateur d’asap.work.

Un chiffre d’affaires multiplié par 14 entre 2023 et 2025

asap.work revendique plus de 10 000 recrutements depuis sa création, et un chiffre d’affaires multiplié par 14 entre 2023 et 2025. La taille de son équipe a triplésur la même période.

L’entreprise met en avant une technologie conçue pour « renforcer l’humain » dans le processus de recrutement, combinant intelligence artificielle (matching automatisé, CV anonymisés, création de bios de profils) et accompagnement personnalisé.

Son modèle, exclusivement tourné vers les métiers du BTP, lui a permis de participer à des chantiers d'envergure comme la ligne 18 du métro du Grand Paris ou la reconstruction de Notre-Dame.

De son côté, Just Construction, fondée en 2012 et basée à Bromley (Royaume-Uni), intervient principalement dans l’étanchéité, la couverture et les façades. Présente dans plusieurs États américains (Texas, Floride, Caroline du Nord), l’entreprise conservera son équipe actuelle, qui sera renforcée pour accompagner la croissance.

« Nous partageons la même vision : remettre l’humain au cœur du recrutement dans la construction. Cette alliance était une évidence pour conquérir ensemble le marché américain », témoigne Jamie Trevett, CEO de Just Construction.

Par Jérémy Leduc