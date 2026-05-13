Les assises du diagnostic immobilier, qui auront lieu le 21 mai, seront-elles l'occasion de structurer le métier ? C'est en tout cas ce que demande l'Alliance du diagnostic immobilier, un syndicat unifié des diagnostiqueurs, en amont de l'événement.

Les assises du diagnostic immobilier, qui auront lieu le 21 mai, seront-elles l'occasion de construire une meilleure reconnaissance de la profession ? C'est en tout cas ce que demande l'Alliance du diagnostic immobilier, un syndicat unifié des diagnostiqueurs, en amont de l'événement.

L'organisation, qui revendique fédérer près de 1 000 diagnostiqueurs sur les 12 000 opérateurs que compterait la profession, affirme être « la seule [...] couvrant l'ensemble des profils du métier ». Elle est issue de la fusion récente entre la CDI Fnaim et la FIDI.

Vers une structure fédératrice unique pour les diagnostiqueurs ?

Concrètement, l'Alliance réclame la création d'une structure fédératrice unique « construite autour de règles de gouvernance claires, d'une représentativité réelle des acteurs et d'un système de vote équilibré ». Une évolution qui permettrait, selon elle, de mieux porter la voix du secteur, d'accompagner les enjeux de transition écologique et de répondre aux exigences de fiabilité.

Pour Lionel Janot, co-président de l’Alliance du Diagnostic Immobilier ces Assises représentent « une opportunité unique de bâtir quelque chose de durable pour notre profession. Nous y venons avec sérénité et ambition, sans posture, avec la conviction que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Notre métier est essentiel, mais encore insuffisamment reconnu. Cette séquence peut constituer un véritable point d’inflexion pour renforcer sa visibilité et sa légitimité. »

Philippe Champiot, l'autre co-président de l’Alliance du Diagnostic Immobilier, ajoute : « Nous avons déjà fait un choix fort en réunissant deux organisations historiques pour porter une voix commune. Cette démarche nous a appris une chose essentielle : l’unité ne se décrète pas, elle se construit dans l’action. Aujourd’hui, il est temps de sortir des postures et de parler de la réalité du terrain, celle des diagnostiqueurs indépendants comme des groupements régionaux et des réseaux. »