EDILTECO® lance LA CHAPE XXs® DUAL TECH : une chape légère 2-en-1

Une chape légère innovante pensée pour les contraintes terrain

Avec la technologie Dual Tech, EDILTECO® simplifie le quotidien des artisans et chapistes. Fini le compromis entre précision et rapidité : cette chape nouvelle génération permet de choisir la consistance directement lors du malaxage, en ajustant simplement le dosage en eau.

Application traditionnelle : idéale pour un travail à la règle avec une grande précision

Application fluide autonivelante : parfaite pour un gain de temps et une planéité optimale

« Avec la technologie Dual Tech, nous avons voulu lever un arbitrage que les artisans connaissent bien : celui entre la précision et la rapidité. Désormais, ils n’ont plus à choisir », explique Franck Pied, Directeur Marketing et Technique.

Des performances techniques élevées pour la rénovation et le neuf

Formulée pour conjuguer légèreté, résistance et confort de pose, LA CHAPE XXs® DUAL TECH intègre :

des billes de polystyrène expansé (PSE) à granulométrie contrôlée

un adjuvant spécifique EIA

une structure fibrée supprimant le treillis antifissuration

Résultat : une solution à haute performance technique, fabriquée en France à Sèvremoine (49), qui répond aux exigences des chantiers modernes.

→ Des avantages clés pour les professionnels

Jusqu’à 50 % plus légère qu’un béton traditionnel

Application dès 1 cm d’épaisseur

Pose de carrelage après 24 h sans ragréage

Compatible tous supports (béton, bois, rénovation)

Conforme à la norme NF EN 13813 (classement feu A2fl-s1)

Cette légèreté en fait une solution particulièrement adaptée aux planchers bois et structures anciennes, où la maîtrise des charges est essentielle.

Une mise en œuvre simplifiée et adaptable

Pensée pour améliorer la productivité sur chantier, LA CHAPE XXs® DUAL TECH offre :

une texture onctueuse et malléable facilitant l’application

un mélange prêt en 5 minutes

un temps d’utilisation de 30 minutes

une application possible jusqu’à 15 cm en une seule passe

Selon la version choisie :

en traditionnel : application à la règle + finition à la lisseuse

en fluide : nivellement facilité + passage au débulleur pour une surface parfaitement homogène

Elle permet également la réalisation de :

chapes adhérentes ou désolidarisées

ravoirages thermo-isolants

rattrapages de niveaux et créations de pentes

Une solution polyvalente pour tous types de chantiers

Grâce à sa technologie 2-en-1, LA CHAPE XXs® DUAL TECH s’impose comme une solution unique capable de répondre à une grande diversité de configurations :

rénovation de supports sensibles

logements collectifs et maisons individuelles

constructions neuves

chantiers techniques nécessitant précision et rapidité

Un seul produit, deux usages, une logistique simplifiée : EDILTECO® apporte ici une réponse concrète aux enjeux de productivité, de performance et de qualité de finition.

EDILTECO® confirme son positionnement innovant sur le marché des chapes légères

Avec ce lancement, EDILTECO® France poursuit sa stratégie d’innovation au service des professionnels du bâtiment. En proposant une solution à la fois technique, flexible et immédiatement opérationnelle, l’industriel renforce son rôle d’acteur clé sur le marché des chapes légères et solutions d’isolation performantes.

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