EDILTECO® lance LA CHAPE XXs® DUAL TECH : une chape légère 2-en-1
Une chape légère innovante pensée pour les contraintes terrain
Avec la technologie Dual Tech, EDILTECO® simplifie le quotidien des artisans et chapistes. Fini le compromis entre précision et rapidité : cette chape nouvelle génération permet de choisir la consistance directement lors du malaxage, en ajustant simplement le dosage en eau.
- Application traditionnelle : idéale pour un travail à la règle avec une grande précision
- Application fluide autonivelante : parfaite pour un gain de temps et une planéité optimale
« Avec la technologie Dual Tech, nous avons voulu lever un arbitrage que les artisans connaissent bien : celui entre la précision et la rapidité. Désormais, ils n’ont plus à choisir », explique Franck Pied, Directeur Marketing et Technique.
Des performances techniques élevées pour la rénovation et le neuf
Formulée pour conjuguer légèreté, résistance et confort de pose, LA CHAPE XXs® DUAL TECH intègre :
- des billes de polystyrène expansé (PSE) à granulométrie contrôlée
- un adjuvant spécifique EIA
- une structure fibrée supprimant le treillis antifissuration
Résultat : une solution à haute performance technique, fabriquée en France à Sèvremoine (49), qui répond aux exigences des chantiers modernes.
→ Des avantages clés pour les professionnels
- Jusqu’à 50 % plus légère qu’un béton traditionnel
- Application dès 1 cm d’épaisseur
- Pose de carrelage après 24 h sans ragréage
- Compatible tous supports (béton, bois, rénovation)
- Conforme à la norme NF EN 13813 (classement feu A2fl-s1)
Cette légèreté en fait une solution particulièrement adaptée aux planchers bois et structures anciennes, où la maîtrise des charges est essentielle.
Une mise en œuvre simplifiée et adaptable
Pensée pour améliorer la productivité sur chantier, LA CHAPE XXs® DUAL TECH offre :
- une texture onctueuse et malléable facilitant l’application
- un mélange prêt en 5 minutes
- un temps d’utilisation de 30 minutes
- une application possible jusqu’à 15 cm en une seule passe
Selon la version choisie :
- en traditionnel : application à la règle + finition à la lisseuse
- en fluide : nivellement facilité + passage au débulleur pour une surface parfaitement homogène
Elle permet également la réalisation de :
- chapes adhérentes ou désolidarisées
- ravoirages thermo-isolants
- rattrapages de niveaux et créations de pentes
Une solution polyvalente pour tous types de chantiers
Grâce à sa technologie 2-en-1, LA CHAPE XXs® DUAL TECH s’impose comme une solution unique capable de répondre à une grande diversité de configurations :
- rénovation de supports sensibles
- logements collectifs et maisons individuelles
- constructions neuves
- chantiers techniques nécessitant précision et rapidité
Un seul produit, deux usages, une logistique simplifiée : EDILTECO® apporte ici une réponse concrète aux enjeux de productivité, de performance et de qualité de finition.
EDILTECO® confirme son positionnement innovant sur le marché des chapes légères
Avec ce lancement, EDILTECO® France poursuit sa stratégie d’innovation au service des professionnels du bâtiment. En proposant une solution à la fois technique, flexible et immédiatement opérationnelle, l’industriel renforce son rôle d’acteur clé sur le marché des chapes légères et solutions d’isolation performantes.
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