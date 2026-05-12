Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a annoncé que le prêt flash carburant sera élargi au BTP pour soutenir les TPE et PME face à la hausse des prix des carburants.

Le « prêt flash carburant », instauré début avril pour soutenir la trésorerie de certaines entreprises, sera étendu au secteur du BTP, a annoncé lundi 11 mai le ministre de l’Économie, Roland Lescure.

Sur le plateau de l’émission C à vous, le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a justifié cette extension du dispositif : « On avait réservé ce prêt aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux transporteurs routiers, notamment les petits transporteurs routiers, et aux taxis individuels. On l'élargit dès les jours qui viennent au secteur du BTP, parce que là aussi, ils ont des factures qui augmentent ».

« On est en train de finaliser les aides de juin, qu'on va annoncer dans les jours qui viennent », a également indiqué le ministre.

De son côté, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, doit présenter cette semaine de nouvelles mesures de soutien à l’activité économique, dans un contexte de hausse durable des prix des carburants liée à la poursuite du conflit au Moyen-Orient.

La semaine dernière, devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, avait affirmé : « On peut tenir ce cap » du soutien à l’activité, « mais désormais (...) il va falloir changer d'ampleur et d'échelle ». Il assurait également vouloir « adapter l'ensemble des dispositifs au soutien à l'activité et à l'économie ».

Un prêt de 5 000 à 50 000 euros pour soutenir la trésorerie

Lancé début avril, le « prêt flash carburant » prévoit l’octroi de prêts allant de 5 000 à 50 000 euros à un taux de 3,8 % et sans demande de garantie. Ce dispositif s’adresse à certaines très petites entreprises (TPE) ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME).

Le ministère de l’Économie a indiqué que 3,3 millions d’euros de prêts avaient déjà été versés au titre des dossiers déposés par des entreprises appartenant aux secteurs des transports, de l’agriculture et de la pêche initialement ciblés.

Plusieurs centaines d’entreprises ont formulé des demandes de prêt flash carburant, actuellement en cours d’examen, pour un montant global d’environ 30 millions d’euros.

Une aide forfaitaire pour les transporteurs routiers

Le ministère des Transports a annoncé l’ouverture, dès mardi après-midi, du guichet de dépôt des demandes pour une autre aide : une subvention ponctuelle destinée aux « entreprises du transport public routier en difficulté ».

Cette aide prend la forme d’une « aide forfaitaire par véhicule, tenant compte des consommations moyennes et pouvant allant de 70 à 500 euros selon la catégorie de véhicule », a précisé le ministère dans un communiqué.

Les entreprises de « transport public routier de marchandises ou de voyageurs » ainsi que celles du « transport sanitaire » peuvent, pour leur part, bénéficier d’un plafond d’aide fixé à 60 000 euros par entreprise.

Le gouvernement a également rappelé que les entreprises les plus exposées à la hausse des prix des carburants peuvent « bénéficier de reports de cotisations sociales et d'échéances fiscales ».

Avec AFP