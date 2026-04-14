La France doit relever 20 chantiers urgents pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, selon le dernier rapport du Shift Project, publié le 14 avril. Face à la dépendance encore forte aux énergies fossiles, le think tank estime que l’électrification massive s’impose comme la solution clé tant pour éviter les contraintes énergétiques que pour respecter les engagements environnementaux.

Il y a 20 chantiers auxquels la France doit s'attaquer de toute urgence pour parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050. C'est la conclusion du « Plan robuste pour l'économie française », publié le 14 avril par The Shift project. Le think tank cofondé par Jean-Marc Jancovici a listé ses suggestions dans les secteurs de l'industrie, du logement, des transports, du numérique, de l'industrie de l'énergie et de l'agriculture.

Désormais, les auteurs du rapport préviennent que, selon eux, « tout affaiblissement de l’ambition ou tout retard dans sa mise en œuvre accroîtrait les tensions autour des ressources énergétiques ».

L'urgence de l'électrification soulignée par la guerre en Iran

Alors que la guerre en Iran impacte l'économie du pays avec l'augmentation des cours du gaz et du pétrole, le rapport regrette que l'Hexagone soit encore dépendant à 60 % de ces énergies fossiles. Mais en plus de la crise actuelle, le groupement estime que « la France, et l’Europe, sont particulièrement exposées aux crises sur les énergies fossiles », citant la crise du Covid, puis la guerre en Ukraine depuis 2022.

Dans les 20 chantiers identifiés figurent ainsi la rénovation des logements et le déploiement des pompes à chaleur, de l'éolien ou du photovoltaïque, mais aussi la production d'acier bas-carbone en France, le stockage et la valorisation du CO2 ainsi que la massification de la production d'hydrogène bas-carbone.

Le think tank a testé trois scénarios de la France en 2050. Le premier permet d’atteindre la neutralité carbone, le respect du budget carbone français et une sortie presque complète des énergies fossiles.

Le deuxième permet une forte décarbonation, mais ne garantit pas le respect du budget carbone sur le temps long – des efforts post-2050 seront requis.

Le troisième rate les objectifs climatiques et laisse certaines activités fortement dépendantes des énergies fossiles : 40 % de l’énergie des camions serait encore fossile en 2050, 55 % pour les véhicules légers, et 25 % pour le chauffage des logements. Le pays importerait encore 100 TWh de carburants liquides fossiles et 200 TWh de gaz fossile à l’horizon 2050.

En bleu foncé, le scénario le plus optimiste et en orange le plus pessimiste. - ©The Shift project

Dans cette perspective, The Shift project juge « incontournable » l'électrification de la France, et liste les équipements à prioriser : petites voitures électriques abordables, pompes à chaleur, procédés industriels électriques, flottes de camions électriques.

The Shift Project se prononce en faveur du nucléaire

Dans la lignée du positionnement pro-nucléaire de Jean-Marc Jancovici, le think tank défend le recours à l'énergie nucléaire, estimant que tout retour sur le sujet entrainerait des difficultés à mettre en place l'électrification de la France. Les auteurs alertent également sur un éventuel renoncement au nucléaire, proposé par certains candidats aux prochaines élections présidentielles.

Ce renoncement, que The Shift project décrit dans le sens de ne pas prolonger au-delà de 60 ans les centrales et de ne pas construire d’EPR2, pourrait conduire à un manque d'électricité française bas carbone dans les années 2040.

Selon le think tank, à eux trois, l'électrification des voitures électriques, des poids lourds et les pompes à chaleur pourraient réduire d’un tiers les émissions de CO2 dues à la combustion d’énergies fossiles, d’ici 2050. - ©The Shift Project

Dans les enseignements que The Shift Project retient de son étude, le think tank liste le besoin de formations adaptées à la transition énergétique, la création de milliers d'emplois dans la rénovation, le ferroviaire ou la production d'énergie et, à l'inverse, l'anticipation de la disparition d'emplois liés aux énergies carbonées.