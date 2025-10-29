Les trois propriétaires de la plus grande centrale nucléaire d'Espagne réclament la prolongation de la durée de vie du site, qui doit fermer en 2028.

Le ministère espagnol de la Transition écologique a reçu une lettre d'Endesa, d'Iberdrola et de Naturgy. Les trois propriétaires de la centrale nucléaire d'Almaraz lui demandent de prolonger la durée de vie du site, censé fermer en 2028.

L'Espagne est le deuxième producteur européen de nucléaire derrière la France. En 2023, les sept réacteurs nucléaires que compte l'Espagne ont produit 57 000 GWh selon Eurostat, soit près d'un dixième du total européen. Le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez mise toujours sur la place grandissante des énergies renouvelables (éolien, solaire...) pour compenser la sortie progressive du nucléaire d'ici 2035.

Les professionnels du secteur mettent la pression sur le gouvernement depuis la panne d'avril

Les méga-projets de parcs solaires et éoliens se sont multipliés ces dernières années, permettant de dépasser les 50 % d'énergies renouvelables dans la production électrique totale du pays. Un chiffre que Pedro Sánchez compte faire parvenir à 74 % d'ici 2030.

Mais depuis la panne générale d'électricité fin avril 2025, les professionnels du secteur font pression pour retarder cette échéance, évoquant un risque pour l'approvisionnement électrique du pays. Une source au sein du ministère espagnol de la Transition écologique, contactée par nos confrères de l'AFP, a confirmé la réception de cette lettre par le ministère.

Almaraz produit 7 % de l'électricité de l'Espagne

Elle précise que les propriétaires de la centrale d'Almaraz y indiquaient leur « disponibilité à prolonger le calendrier de fermeture de la centrale nucléaire ». Cette même source affirme que pour « étudier une éventuelle prolongation du site », il faut que le projet respecte notamment « la sécurité des citoyens », sans entraîner de « coûts supplémentaires pour les consommateurs ». Construite dans les années 1970, la centrale d'Almaraz a été mise en service en 1983.

Au plus fort de l'engouement pour l'atome, dans les années 1980, l'Espagne disposait de huit centrales, qui fournissaient 38 % de son électricité. Aujourd'hui, elle n'en a plus que cinq, représentant 19 % de son mix électrique, selon des chiffres officiels. La centrale d'Almaraz, la plus puissante d'Espagne, représente quant à elle 7 % de l'électricité du pays.

Par Raphaël Barrou