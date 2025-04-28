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PROTECT+ : la gamme de plaques techniques Isolava adaptée à vos projets

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Communiqué
Publié le 28 avril 2025
La gamme Protect+ Isolava vous accompagne sur tous vos chantiers en neuf comme en rénovation en vous proposant un large choix de plaques de plâtre techniques, certifiées NF.
PROTECT+ : la gamme de plaques techniques Isolava adaptée à vos projets - Batiweb

Résistante à l'humidité, au feu, au bruit, à la charge ou encore aux chocs, trouvez la plaque qui correspondra à vos besoins !

Vous pouvez également opter pour la plaque STARprotect R', notre plaque 6 en 1 qui regroupe l'ensemble de ces spécificités tout en améliorant la qualité de l'air intérieur.

Suivez le guide pour trouver la plaque de plâtre technique la plus adaptée à votre projet.

Plaque PLANeasy 4 : pour des plafonds parfaits

Plaque de plâtre standard à quatre bords amincis conçue pour faciliter la mise en œuvre et la finition de vos plafonds pour une planéité parfaite.
→ 4 bords amincis pour une finition parfaite.

Plaque WATERprotect : pour se protéger contre l’humidité

Plaque de plâtre à bords amincis résistante à l’humidité conçue spécialement pour les espaces humides (EB+ privatifs) tels que les douches, cuisines, salles de bain ainsi que dans les locaux non chauffés, garages, celliers, buanderies… 
→ 6X plus résistante à l’humidité qu’une plaque standard.

Plaque FIREprotect : pour se protéger du feu 

Plaque de plâtre à bords amincis prévue pour tous systèmes constructifs devant répondre à des exigences au feu élevées telles que dans les locaux tertiaires, habitations, ERP, industries… Idéal pour des applications en plafonds, cloisons, contre-cloisons.
→ Jusqu’à 120min de résistance au feu dans le cas d’une cloison à double peau et pour les plafonds en fonction du support.

Plaque SOUNDprotect : pour un quotidien plus calme

Plaque de plâtre prévue pour la construction de plafonds, cloisons et contre-cloisons dans tous type de locaux devant répondre à des performances acoustiques élevées en neuf ou rénovation.
→ 50% de bruit en moins pour une cloison comparé à un même ouvrage en plaque de plâtre BA13 standard.

Plaque HAUTE DURETÉ : pour des systèmes plus robuste

Plaque de plâtre prévue pour tous systèmes de cloisons, contre-cloisons et plafonds devant répondre à des performances de résistance aux chocs (établissements scolaires, hôpitaux…).
→ 2X plus résistante aux impacts et aux rayures qu’une plaque standard.

Plaque STARprotect R’ : pour une polyvalence à toutes épreuves

Plaque de plâtre à bords amincis réunissant six caractéristiques majeures prévue pour tous systèmes constructifs devant répondre à de multiples critères en neuf comme en rénovation.
→ 6 caractéristiques : performances acoustiques, amélioration de la qualité de l’air, résistance à la charge, aux chocs, au feu et à l’humidité.

Grâce à notre gamme de plaques de plâtre techniques, vous avez la garantie d’avoir la plaque adaptée à vos besoins et répondant à des performances optimales.

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur notre site internet.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

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