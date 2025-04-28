PROTECT+ : la gamme de plaques techniques Isolava adaptée à vos projets
Résistante à l'humidité, au feu, au bruit, à la charge ou encore aux chocs, trouvez la plaque qui correspondra à vos besoins !
Vous pouvez également opter pour la plaque STARprotect R', notre plaque 6 en 1 qui regroupe l'ensemble de ces spécificités tout en améliorant la qualité de l'air intérieur.
Suivez le guide pour trouver la plaque de plâtre technique la plus adaptée à votre projet.
Plaque PLANeasy 4 : pour des plafonds parfaits
Plaque de plâtre standard à quatre bords amincis conçue pour faciliter la mise en œuvre et la finition de vos plafonds pour une planéité parfaite.
→ 4 bords amincis pour une finition parfaite.
Plaque WATERprotect : pour se protéger contre l’humidité
Plaque de plâtre à bords amincis résistante à l’humidité conçue spécialement pour les espaces humides (EB+ privatifs) tels que les douches, cuisines, salles de bain ainsi que dans les locaux non chauffés, garages, celliers, buanderies…
→ 6X plus résistante à l’humidité qu’une plaque standard.
Plaque FIREprotect : pour se protéger du feu
Plaque de plâtre à bords amincis prévue pour tous systèmes constructifs devant répondre à des exigences au feu élevées telles que dans les locaux tertiaires, habitations, ERP, industries… Idéal pour des applications en plafonds, cloisons, contre-cloisons.
→ Jusqu’à 120min de résistance au feu dans le cas d’une cloison à double peau et pour les plafonds en fonction du support.
Plaque SOUNDprotect : pour un quotidien plus calme
Plaque de plâtre prévue pour la construction de plafonds, cloisons et contre-cloisons dans tous type de locaux devant répondre à des performances acoustiques élevées en neuf ou rénovation.
→ 50% de bruit en moins pour une cloison comparé à un même ouvrage en plaque de plâtre BA13 standard.
Plaque HAUTE DURETÉ : pour des systèmes plus robuste
Plaque de plâtre prévue pour tous systèmes de cloisons, contre-cloisons et plafonds devant répondre à des performances de résistance aux chocs (établissements scolaires, hôpitaux…).
→ 2X plus résistante aux impacts et aux rayures qu’une plaque standard.
Plaque STARprotect R’ : pour une polyvalence à toutes épreuves
Plaque de plâtre à bords amincis réunissant six caractéristiques majeures prévue pour tous systèmes constructifs devant répondre à de multiples critères en neuf comme en rénovation.
→ 6 caractéristiques : performances acoustiques, amélioration de la qualité de l’air, résistance à la charge, aux chocs, au feu et à l’humidité.
Grâce à notre gamme de plaques de plâtre techniques, vous avez la garantie d’avoir la plaque adaptée à vos besoins et répondant à des performances optimales.
Retrouvez l’ensemble de nos produits sur notre site internet.
Les tags associés
Pompe à chaleur : 5 conseils d’Aldes pour réussir son projet de rénovation
Souvent présentée comme un choix de chauffage évident, la PAC exige une approche globale. Aldes détaille cinq points clés pour optimiser performance et usage en rénovation lors de l'installation.
Fix+ : la gamme d’accessoires qui supporte tous vos chantiers !
Isolava lance Fix+, une gamme complète d’accessoires fiables et pratiques pour faciliter la pose de plafonds et cloisons et garantir un chantier réussi.
PLANeasy4 : 4 bords amincis pour une planéité parfaite
La plaque de plâtre PLANeasy4 d’Isolava, à quatre bords amincis, assure des plafonds lisses et sans défauts, même sous lumière rasante.
Knauf et Ritleng lancent une coentreprise pour recycler le plâtre en France
Une nouvelle usine de recyclage en construction à Auneuil (Oise) a pour ambition de traiter à terme un tiers des déchets de plâtre français et à fournir du matériau recyclé aux usines de Knauf.