Dans un contexte de transition énergétique, les systèmes de chauffage performants et respectueux de l’environnement sont de plus en plus recherchés avec parmi eux, la pompe à chaleur à absorption gaz, dont l’intérêt est croissant, notamment pour les grandes surfaces ou les bâtiments tertiaires. Cet article vous propose un tour d’horizon complet sur son fonctionnement, ses avantages et ses limites.

Comment fonctionne une PAC à absorption gaz ?

La pompe à chaleur à absorption gaz est un système de chauffage thermodynamique utilisant le gaz naturel ou le gaz propane comme source d’énergie, et non plus l’électricité. Contrairement aux PAC électriques classiques qui utilisent un compresseur électrique pour faire circuler le fluide frigorigène, la pompe à chaleur à absorption gaz fonctionne grâce à un brûleur gaz et un compresseur thermochimique.

Un fonctionnement cyclique en 4 grandes étapes permet à la PAC à absorption gaz de produire du chauffage et de l’eau chaude sanitaire :

Les calories de chaleur présentes dans l’air, le sol ou l’eau sont captées par l’unité extérieure de la PAC à absorption gaz. Ces calories sont transportées par un liquide composé - dans la grande majorité des modèles de PAC – d’eau et d’ammoniac. Le brûleur à gaz chauffe le liquide, dont l’évaporation permet la libération de chaleur. La chaleur ainsi obtenue est conduite vers les différents émetteurs de chauffage du logement.

Les avantages d’une pompe à chaleur à absorption gaz

La PAC gaz à absorption offre de nombreux bénéfices pour les particuliers comme pour les professionnels. Permettant de produire du chauffage et de l’eau chaude sanitaire, la PAC à absorption gaz est réversible et peut servir de source de rafraîchissement.

Une efficacité énergétique élevée

Une pompe à chaleur à absorption gaz dispose d’un coefficient de performance (COP) pouvant atteindre 150 %. Ce résultat lui permet d’être plus économique et plus écologique que des systèmes de chauffage traditionnel.

Une performance maintenue même par basses températures

Les PAC classiques ont tendance à perdre en performance par temps froid. En revanche, une pompe à chaleur à absorption gaz maintient son rendement même à basse température extérieure, ce qui la rend bien adaptée aux climats rigoureux. En effet, sa plage de fonctionnement est comprise entre -20 °C et +40 °C.

Des modèles silencieux

Contrairement aux modèles électriques, les pompes à chaleur à absorption gaz ne possèdent que très peu de pièces en mouvement, réduisant ainsi considérablement le bruit produit lors de leur fonctionnement. Ce confort auditif est un véritable atout de ces modèles.

La durée de vie et l’entretien

Ces systèmes, bien qu’un peu plus complexes, sont robustes et durables, avec une durée de vie estimée souvent supérieure à 20 ans. L’entretien reste raisonnable, équivalent à celui d’une chaudière à gaz classique.

Limites et inconvénients d’une pompe à chaleur à absorption gaz

Malgré ses avantages, la pompe à chaleur à absorption gaz présente aussi quelques limites à prendre en compte avant de faire un choix d’équipement.

Un investissement initial élevé

Le coût d’achat et d’installation est plus élevé que pour une PAC électrique ou une chaudière gaz classique. Cela peut représenter un frein, notamment pour les petits budgets ou les maisons de taille modeste.

Le prix de l’installation est variable en fonction de la taille du projet et du modèle de PAC à absorption gaz choisi. D’une manière générale, le prix d’achat d’un modèle de 40 kW est compris entre 13 et 15 000 euros. Il convient d’ajouter à ce montant 7 000 € par sonde installée.

Une installation complexe peu adaptée aux logements individuels

La PAC gaz à absorption nécessite une installation professionnelle spécifique. Elle est généralement plus adaptée aux grandes surfaces (maisons spacieuses, immeubles, bâtiments tertiaires...), ce qui limite son usage pour des logements individuels standards.

Dans les maisons neuves très bien isolées (RT2012 ou RE2020), les besoins en chauffage sont faibles. Installer une PAC à absorption gaz peut ne pas être justifié économiquement.

L’entretien du brûleur gaz

Bien que la PAC à absorption gaz ne nécessite pas plus d’entretien qu’une PAC plus classique, le brûleur gaz doit faire l’objet d’un contrôle annuel, comme toute chaudière, afin de garantir sa sécurité et son efficacité.

Une offre limitée sur le marché

Ce type de technologie reste encore peu répandu sur le marché français, ce qui explique en partie son prix élevé et qui peut entraîner une disponibilité limitée des pièces ou des installateurs qualifiés.

L’utilisation du gaz

Même si elle affiche un très bon rendement, la PAC à absorption fonctionne au gaz, une énergie fossile, polluante et dont le tarif, dans les contextes économique et géopolitique actuels, fluctue avec une tendance de fond d’augmentation des prix.

Pour qui est adaptée la PAC à absorption gaz ?

Nous pouvons conclure cet article en rappelant la typologie des projets pour lesquels une pompe à chaleur à absorption gaz convient principalement :

les grands logements anciens ou en rénovation avec des besoins de chauffage élevés ;

anciens ou en rénovation avec des besoins de chauffage élevés ; les immeubles collectifs ou copropriétés ;

ou copropriétés ; les bâtiments tertiaires (bureaux, écoles, hôtels).

Pour un choix optimal, il est recommandé de faire réaliser une étude thermique par un professionnel et de comparer les différentes options selon les besoins spécifiques, le budget et la configuration du bâtiment.

Par Alexandre Masson