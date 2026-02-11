À un mois des élections municipales, le réseau Amorce encourage les candidats à accélérer la transition énergétique, avec un objectif clair : chauffer 25 % des foyers grâce aux réseaux de chaleur renouvelable.

Les élections municipales approchent à grand pas, avec des enjeux majeurs pour le secteur des énergies. Des enjeux que le réseau de collectivités Amorce a bien identifiés.

Dans un « guide de la transition écologique à destination des candidats et des futurs élus locaux », publié le 10 février, il préconise de raccorder un quart des foyers français à un réseau de chaleur renouvelable ou de récupération.

À un mois du scrutin, Amorce, qui représente notamment l'ensemble des métropoles, des communautés urbaines, et « 95 % des communautés d'agglomération », souhaite « mettre la transition écologique au coeur des municipales », a indiqué à nos confrères de l'AFP son délégué général, Nicolas Garnier.

Parmi les préconisations formulées en matière d'énergie, Amorce recommande donc de « déployer un service public de la chaleur renouvelable » et de « viser au moins 25 % de la population chauffée par des énergies renouvelables et de récupération locales ».

Des propositions concernant l'énergie, l'eau et la gestion des déchets

« Aujourd'hui, en moyenne nationale, on est à 5 % », selon Nicolas Garnier, mais « à zéro » dans « la plupart des communes », alors que « là où les réseaux de chaleur se sont développés, on est plutôt entre 30 et 40 % », ce qui laisse supposer une bonne marge de progression de cette chaleur produite notamment à partir des stations d'épuration, des incinérateurs de déchets, de la géothermie ou du bois-énergie.

Dans ce guide, Amorce formule une vingtaine de recommandations, sur l'énergie donc, mais également sur l'eau et les déchets. Amorce préconise de notamment de « définir des seuils de surconsommations d'eau par usager pour inciter à la réduction des consommations », avec une « tarification incitative et sociale de l'eau ».

Concernant les déchets, Amorce appelle à « mettre en place le tri partout, pour tous, tout le temps et sur un maximum de déchets », et pas seulement à domicile. De manière plus transversale, il appelle à organiser localement des « conférences des parties prenantes et citoyennes (COP) » sur « l'ensemble des thématiques de la transition écologique et énergétique ».

Avec AFP