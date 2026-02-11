Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Un guide de la transition écologique à destination des candidats aux municipales

Partager l'article
Énergie

Publié le 11 février 2026 à 14h10, mis à jour le 13 février 2026 à 16h56, par Raphaël Barrou

À un mois des élections municipales, le réseau Amorce encourage les candidats à accélérer la transition énergétique, avec un objectif clair : chauffer 25 % des foyers grâce aux réseaux de chaleur renouvelable.
©Adobe stock
©Adobe stock

Les élections municipales approchent à grand pas, avec des enjeux majeurs pour le secteur des énergies. Des enjeux que le réseau de collectivités Amorce a bien identifiés. 

Dans un « guide de la transition écologique à destination des candidats et des futurs élus locaux », publié le 10 février, il préconise de raccorder un quart des foyers français à un réseau de chaleur renouvelable ou de récupération. 

À un mois du scrutin, Amorce, qui représente notamment l'ensemble des métropoles, des communautés urbaines, et « 95 % des communautés d'agglomération », souhaite « mettre la transition écologique au coeur des municipales », a indiqué à nos confrères de l'AFP son délégué général, Nicolas Garnier. 

Parmi les préconisations formulées en matière d'énergie, Amorce recommande donc de « déployer un service public de la chaleur renouvelable » et de « viser au moins 25 % de la population chauffée par des énergies renouvelables et de récupération locales ».

Des propositions concernant l'énergie, l'eau et la gestion des déchets

 

« Aujourd'hui, en moyenne nationale, on est à 5 % », selon Nicolas Garnier, mais « à zéro » dans « la plupart des communes », alors que « là où les réseaux de chaleur se sont développés, on est plutôt entre 30 et 40 % », ce qui laisse supposer une bonne marge de progression de cette chaleur produite notamment à partir des stations d'épuration, des incinérateurs de déchets, de la géothermie ou du bois-énergie.

Dans ce guide, Amorce formule une vingtaine de recommandations, sur l'énergie donc, mais également sur l'eau et les déchets. Amorce préconise de notamment de « définir des seuils de surconsommations d'eau par usager pour inciter à la réduction des consommations », avec une « tarification incitative et sociale de l'eau ».

Concernant les déchets, Amorce appelle à « mettre en place le tri partout, pour tous, tout le temps et sur un maximum de déchets », et pas seulement à domicile. De manière plus transversale, il appelle à organiser localement des « conférences des parties prenantes et citoyennes (COP) » sur « l'ensemble des thématiques de la transition écologique et énergétique ».

 

Avec AFP

➜ Ne manquez plus l’actualité du bâtiment ! Je m’abonne gratuitement à la newsletter
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.