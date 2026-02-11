Un guide de la transition écologique à destination des candidats aux municipales
Publié le 11 février 2026 à 14h10, mis à jour le 13 février 2026 à 16h56, par Raphaël Barrou
Les élections municipales approchent à grand pas, avec des enjeux majeurs pour le secteur des énergies. Des enjeux que le réseau de collectivités Amorce a bien identifiés.
Dans un « guide de la transition écologique à destination des candidats et des futurs élus locaux », publié le 10 février, il préconise de raccorder un quart des foyers français à un réseau de chaleur renouvelable ou de récupération.
À un mois du scrutin, Amorce, qui représente notamment l'ensemble des métropoles, des communautés urbaines, et « 95 % des communautés d'agglomération », souhaite « mettre la transition écologique au coeur des municipales », a indiqué à nos confrères de l'AFP son délégué général, Nicolas Garnier.
Parmi les préconisations formulées en matière d'énergie, Amorce recommande donc de « déployer un service public de la chaleur renouvelable » et de « viser au moins 25 % de la population chauffée par des énergies renouvelables et de récupération locales ».
Des propositions concernant l'énergie, l'eau et la gestion des déchets
« Aujourd'hui, en moyenne nationale, on est à 5 % », selon Nicolas Garnier, mais « à zéro » dans « la plupart des communes », alors que « là où les réseaux de chaleur se sont développés, on est plutôt entre 30 et 40 % », ce qui laisse supposer une bonne marge de progression de cette chaleur produite notamment à partir des stations d'épuration, des incinérateurs de déchets, de la géothermie ou du bois-énergie.
Dans ce guide, Amorce formule une vingtaine de recommandations, sur l'énergie donc, mais également sur l'eau et les déchets. Amorce préconise de notamment de « définir des seuils de surconsommations d'eau par usager pour inciter à la réduction des consommations », avec une « tarification incitative et sociale de l'eau ».
Concernant les déchets, Amorce appelle à « mettre en place le tri partout, pour tous, tout le temps et sur un maximum de déchets », et pas seulement à domicile. De manière plus transversale, il appelle à organiser localement des « conférences des parties prenantes et citoyennes (COP) » sur « l'ensemble des thématiques de la transition écologique et énergétique ».
Avec AFP
|➜ Ne manquez plus l’actualité du bâtiment ! Je m’abonne gratuitement à la newsletter
Les tags associés
- Eau
- Transition énergétique
- élections municipales
- Afficher plus
Pompe à chaleur à absorption gaz : fonctionnement, avantages et limites
Dans un contexte de transition énergétique, les systèmes de chauffage performants et respectueux de l’environnement sont de plus en plus recherchés avec parmi eux, la pompe à chaleur à absorption gaz,...
PAC air/eau : les clés pour une installation performante et conforme RGE
Comprenez le fonctionnement de la PAC air/eau, ses règles d’installation et les évolutions CEE 2025 pour les pros RGE.
Sebico lance son nouveau site internet : une interface repensée pour une expérience utilisateur optimale
Sebico, spécialiste reconnu des solutions de gestion de l’eau à la parcelle (assainissement, récupération des eaux pluviales, relevage, ventilation), annonce la mise en ligne de son nouveau site internet,...
PPE : et les combustibles dans tout ça ?
Alors que les consultations autour de la PPE touchent à leur fin, la FF3C déplore un manque de considération envers les combustibles et carburants traditionnels. La fédération craint notamment un silence...