Avec 20 MW de capacité d’électrolyse, le nouveau site industriel occitan représente près de 30 % des capacités françaises actuelles et alimentera notamment des navires et des bus.

L’énergéticien Qair a inauguré jeudi 12 novembre à Port-la-Nouvelle, dans l’Aude, la plus importante usine française de production d’hydrogène vert. Doté d’un électrolyseur de 20 MW, le site devrait atteindre sa pleine capacité au cours du premier trimestre 2027.

Alimentée par trois éoliennes flottantes situées au large de la côte méditerranéenne, l’installation est équipée d’un électrolyseur de 20 MW. Cet équipement permet de produire de l’hydrogène en décomposant l’eau en oxygène et en hydrogène grâce à un courant électrique : c’est le procédé de l’électrolyse. Avec cette puissance, le site représente à lui seul près de 30 % des capacités françaises actuelles d’électrolyse, estimées à 70 MW. L’usine a été implantée dans le port de commerce de Port-la-Nouvelle, à proximité des infrastructures portuaires et des trois éoliennes qui fournissent l’électricité nécessaire à sa production.

Le choix du site répond ainsi à une logique de proximité entre production électrique et transformation industrielle. L'usine utilise de l'eau prélevée dans le réseau d'eau potable, qui est d'abord purifiée et débarrassée de ses sels minéraux avant d'être transformée en hydrogène gazeux. Le gaz est ensuite conditionné dans des bouteilles de 200 litres.

Des débouchés dans les transports maritimes et terrestres

La production du site alimente déjà plusieurs usages en Occitanie. L'hydrogène fabriqué à Port-la-Nouvelle est notamment utilisé par l'Hydromer, un navire chargé du dragage des ports de la région, par un autre bateau affecté à l'entretien des phares et balises de France, ainsi que par 13 bus de l'agglomération de Béziers.

Pour Qair, cette nouvelle capacité industrielle s'inscrit dans l'objectif de réduction de la dépendance aux énergies fossiles. « Avec l'hydrogène vert, on participe à la lutte contre le réchauffement climatique en évitant des émissions de CO2 massives », a souligné Louis Blanchard, président de l'entreprise française fondée à Montpellier.

Présent dans 22 pays, le producteur d'énergies renouvelables a bénéficié, pour ce projet, du soutien financier de l'État, de l'Union européenne et de la région Occitanie. « Nous avons besoin de retrouver une France de la production, comme une Europe de la production », a déclaré la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, présente lors de l'inauguration.

Une filière française encore à développer

Malgré cette nouvelle installation, la production d'hydrogène renouvelable reste limitée en France. L'hydrogène vert, produit à partir d'électricité issue de sources renouvelables, ne représente actuellement que 1 % de la production nationale totale d'hydrogène.

Le développement de la filière pourrait toutefois franchir une nouvelle étape avec le projet Normand'Hy d'Air Liquide, à Port-Jérôme-sur-Seine, en Seine-Maritime. Son électrolyseur de 200 MW, dont la mise en service est attendue, doit apporter un changement d'échelle aux capacités de production françaises et européennes d'hydrogène renouvelable.

Avec AFP