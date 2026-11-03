L’oxylis iCONDENS élargit désormais son offre avec une version 32/35 kW, qui délivre une puissance utile maximale de 32 kW en chauffage et de 35 kW en eau chaude sanitaire. Sa production d’eau chaude micro-accumulée offre un débit spécifique de 16,4 l/min, tandis que ses dimensions compactes (395 × 285 × 665 mm) facilitent son intégration dans les espaces contraints. Cette déclinaison conserve les performances énergétiques de la gamme, avec une efficacité saisonnière de 94 % pour le chauffage et de 85 % pour l’eau chaude sanitaire.

À l’heure où le marché du chauffage gaz résidentiel est en pleine transformation, la rénovation des logements collectifs devient un « casse-tête » pour les maîtres d’ouvrage et d’œuvre. Si la volonté de décarbonation pousse vers des solutions électrifiées, le parc de chaudières existant n’est pas toujours capable d’accueillir à l’identique une pompe à chaleur. Afin d’accompagner ces cas d’usage, elm.leblanc propose la chaudière oxylis iCONDENS. Corps de chauffe 100 % inox exclusif, hydraulique simplifiée, réducteur de pression, interrupteur électrique… elle réunit de nombreux atouts qui facilitent le travail des professionnels et contribuent à la robustesse et à la longévité des équipements. Son poids de 28 à 30 kg, soit de 7 à 10 kg de moins que les chaudières classiques, simplifie le travail des installateurs. Elle présente un rendement saisonnier de 94 % et un rendement ECS de 85 %.

Crédit photo : elm.leblanc

Une chaudière « tout-terrain »

L’oxylis iCONDENS se distingue par ses dimensions ultra-compactes (H. 655 × L. 395 × P. 285 mm). Elles offrent une « solution placard », idéale pour les espaces les plus exigus, souvent rencontrés en appartement et en zone urbaine.

Ses dosserets couvrent la grande majorité des cas de remplacement d’appareils elm.leblanc ou d’autres marques.

Un corps de chauffe 100 % inox exclusif en France

Le corps de chauffe de l’oxylis iCONDENS est entièrement en inox. Fourni par le leader mondial du corps de chauffe à condensation Sermeta, basé à Morlaix, il se distingue par la technologie Mhytech®, une exclusivité en France pour elm.leblanc. Cette génération de corps de chauffe dispose d’un plus grand diamètre de passage de l’eau. Un avantage pour réduire le risque d’embouage et améliorer la capacité en eau, pour une meilleure inertie et un confort optimisé lors de l’utilisation quotidienne.

Autre atout important : le corps de chauffe de l’oxylis iCONDENS intègre de série un clapet anti-retour des fumées.

Une maintenance facilitée grâce à une hydraulique pensée pour l’accessibilité

elm.leblanc a revisité le système hydraulique de la chaudière afin de simplifier l’accès aux composants depuis la façade (ce qui est le cas, par exemple, du vase d’expansion de 6 L). Le bloc intègre l’ensemble des composants (pompe, turbine, capteur de pression et purgeur), identiques à ceux des autres gammes elm.leblanc et Bosch. Pratique pour le technicien de maintenance comme pour le distributeur !

L’échangeur à plaques se démonte aisément avec une seule vis.

L’oxylis iCONDENS intègre également de série un réducteur de pression sur l’entrée d’eau froide sanitaire, qui diminue les risques de pannes et de fuites. Un gage de durée de vie prolongée de l’appareil.

Une électronique qui sécurise l’installation

L’oxylis iCONDENS est équipée d’un interrupteur électrique, positionné en amont de la carte électronique. Cette conception sécurise l’intervention du professionnel en limitant le risque d’électrisation. Elle permet aussi d’éviter les courts-circuits dus aux risques d’éclaboussures sur la carte. Autre atout : les connexions d’accessoires (sonde de température extérieure ou régulation) sont facilitées, limitant les risques de mauvais raccordement.

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