L’association Qualitel publie la 9ème édition de son baromètre annuel, s’intéressant cette fois-ci aux logements des Français face aux aléas climatiques. Or, les canicules arrivent en tête des phénomènes les plus craints. Explications.

Qualitel dévoile les résultats de son baromètre annuel. Cette année, l’association s’est plus précisément intéressée aux aléas climatiques et leur impact sur les logements des Français, avec un focus sur les conséquences du réchauffement climatique.

Ce qui en ressort : les fortes chaleurs concernent de plus en plus de foyers, et ce partout en France.

Pour cette enquête, 3 680 Français ont été interrogés entre avril et mai 2025, soit avant les canicules de cet été, a précisé Estelle Chandèze, directrice adjointe chez Ipsos.

Parmi les aléas climatiques les plus fréquents, 87 % des Français citent ceux liés à l’eau et au vent tels que les tempêtes, les inondations ou l’érosion, devant ceux liés à la chaleur comme les canicules ou feux (81 %).

Les canicules, aléa climatique le plus craint par les Français

Selon les résultats du sondage, 86 % des Français déclarent avoir été confrontés au moins une fois à un aléa climatique ces dix dernières années. La canicule arrive en tête, citée par 74 %. Elle fait partie des aléas les plus craints par les Français (62 %, et même 67 % des habitants des métropoles).

À noter que près d’un Français sur deux estime que son logement n’est pas adapté pour faire face aux fortes chaleurs. Cela se fait particulièrement ressentir parmi ceux habitant en appartement (60 %, contre 42 % des habitants d’une maison).

Parallèlement, les habitants de maison se sentent moins protégés face à la grêle, citée par 49 % d’entre eux (contre 33 % en appartement).

Jugés trop coûteux, peu de travaux envisagés

Malgré la multiplication des aléas climatiques, seuls 20 % des propriétaires envisagent des travaux, notamment parce que cela serait trop coûteux (selon 64 %).

Parmi les travaux les plus envisagés, on retrouve l’isolation thermique pour protéger son logement de la chaleur et du froid, citée par 43 % des propriétaires.

En revanche, seuls 29 % citent le renforcement de la toiture, et 28 % l’installation de volets ou brise-soleil.

Les travaux envisagés par les propriétaires. Source : baromètre Qualitel 2025

Par Claire Lemonnier