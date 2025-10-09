Neuf collectivités sur dix considèrent la rénovation des écoles comme une priorité. Selon le baromètre ÉduRénov, plus de 5 400 projets ont déjà vu le jour depuis 2023.

La rénovation énergétique des écoles françaises s’accélère. D’après le premier baromètre ÉduRénov, publié par la Banque des Territoires en partenariat avec le groupe SCET, les collectivités locales se mobilisent massivement pour transformer les établissements scolaires.

Un patrimoine vieillissant à moderniser

La France compte aujourd’hui 64 000 établissements scolaires accueillant 12 millions d’élèves. Ce parc immobilier représente près de 30 % du patrimoine public, soit 157 millions de mètres carrés. Or, 80 % des écoles primaires ont plus de 50 ans et devront faire face à des vagues de chaleur trois fois plus fréquentes d’ici 2030.

Face à cette urgence, les collectivités agissent. Neuf sur dix considèrent désormais la rénovation énergétique comme une priorité politique de leur mandat.

En cinq ans, 84 % ont déjà lancé ou mené un projet de rénovation, souvent d’envergure, puisque 72 % concernent des opérations globales repensant en profondeur le confort et la performance énergétique des bâtiments.

Des résultats déjà visibles, mais des freins à lever

Les effets de ces travaux se ressentent sur le terrain. Selon le baromètre, 86 % des collectivités estiment que les usagers - élèves, enseignants et personnels - sont satisfaits ou très satisfaits des rénovations réalisées.

En maintenant ce rythme, près d’un tiers du parc scolaire pourrait être rénové d’ici 2030, ce qui permettrait d’atteindre environ 10 % d’économies d’énergie pour les collectivités territoriales.

« Ce premier baromètre nous dote d’un outil essentiel pour mieux comprendre les besoins des collectivités et accélérer la rénovation des écoles », souligne Antoine Saintoyant, directeur général de la Banque des Territoires.

« Améliorer les conditions d’apprentissage tout en réduisant l’empreinte carbone des bâtiments rejoint pleinement notre mission : améliorer le quotidien des Français et lutter contre le réchauffement climatique », poursuit-il.

Malgré cette dynamique encourageante, plusieurs obstacles demeurent. Le financement des opérations reste le principal enjeu pour 73 % des collectivités. Beaucoup pointent également un manque de compétences techniques internes et une connaissance partielle de leur patrimoine scolaire.

Enfin, une collectivité sur cinq ne mesure pas encore précisément l’impact réel des rénovations sur la consommation énergétique, freinant l’évaluation globale des progrès réalisés.

Rénover 10 000 écoles d’ici 2028

Lancé en juillet 2023, le programme ÉduRénov a pour objectif de proposer un accompagnement sur mesure, combinant financement, ingénierie et expertise, depuis la conception du projet jusqu’à la livraison des bâtiments rénovés.

L’ambition affichée est claire : rénover 10 000 écoles d’ici 2028 sur les 58 000 établissements du pays. Depuis son lancement, 5 400 projets ont déjà été soutenus, améliorant les conditions d’apprentissage de 1,5 million d’élèves, dont 300 000 étudiants.

« Les écoles sont le cœur battant de nos communes et un ciment du vivre-ensemble », rappelle Christophe Lasnier, directeur général adjoint de la SCET. « Leur rénovation est un projet fédérateur et enthousiasmant pour l’ensemble du pays ».