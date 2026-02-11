Freiné par la baisse du pouvoir d’achat et la crise immobilière, le secteur recule de 2,7 %, mais les perspectives pour 2026 apparaissent encourageantes.

Le marché du bricolage et du jardinage a enregistré un recul de 2,7 % en 2025, pénalisé par l’érosion du pouvoir d’achat des ménages et la crise immobilière. Malgré ce contexte défavorable, les perspectives pour 2026 apparaissent plus optimistes : les intentions de travaux et d’achats repartiraient à la hausse, selon une étude publiée mercredi par l’institut spécialisé NielsenIQ.

En 2025, le secteur a généré un chiffre d’affaires de 32,5 milliards d’euros, d’après les données de l’étude. Dans le détail, le bricolage a totalisé 24,2 milliards d’euros, en recul de 3,2 %, tandis que le jardinage a représenté 8,3 milliards d’euros, soit une baisse plus limitée de 1,1 %.

La prudence budgétaire s’est largement imposée chez les ménages. Neuf Français sur dix disent avoir réduit leurs dépenses en 2025, « avec des arbitrages marqués sur les loisirs, l’équipement de la maison et l’alimentation », souligne l’institut.

Dans ce contexte, « Le marché bricolage/jardinage subit simultanément la contraction du pouvoir d'achat et la crise immobilière », analyse Xavier Ségalié, directeur général de NielsenIQ France, cité dans le communiqué.

Vers un redressement du marché en 2026 ?

Dans le secteur du bricolage, certains segments ont particulièrement souffert. L’outillage enregistre une chute de 10,7 %, suivi par l’éclairage (-2,1 %) et le sanitaire (-1,5 %). À l’inverse, les épisodes de forte chaleur ont dopé certaines catégories de produits : les ventes de ventilateurs ont bondi de 75 % et celles de climatiseurs de 72 %. Les alarmes affichent également une progression notable, avec une hausse de 30 %.

Si la majorité des Français interrogés dans le cadre de l’étude se montrent pessimistes quant à l’évolution de la conjoncture économique, ils déclarent néanmoins avoir des projets susceptibles de soutenir l’activité du secteur. Ainsi, 22 % envisagent un achat immobilier, 27 % prévoient des travaux dans leur cuisine ou leur salle de bain, 15 % des travaux liés au chauffage et 17 % des chantiers d’isolation.

