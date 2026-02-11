Réunis dans une commission spéciale du Parlement, des députés européens ont adopté un texte qui recommande des mesures pour lutter contre la crise du logement.

« Il manque 10 millions de logements dans l'Union européenne. » Les chiffres avancés par Borja Giménez Larraz (député espagnol du Parti populaire européen au Parlement européen), rapporteur de la commission spéciale du Parlement sur la crise du logement, sont édifiants.

« C'est même surprenant que l'Union européenne ne se soit pas saisie du sujet du logement plus tôt », regrette quant à elle Irene Tinagli (députée italienne, membre du groupe Socialistes et Démocrates au Parlement européen), présidente de cette commission.

Les députés membres de cette instance créée fin 2024 entendent contribuer au « Plan pour un logement abordable » présenté en décembre 2025 par la Commission européenne (institution européenne où les 27 États membres sont représentés par un commissaire chacun). Celui-ci faisait alors état d'une augmentation de « 60 % des prix de l'immobilier et de 20 % des loyers au cours des dix dernières années ».

Un texte propose des mesures pour des logements plus abordables

Pour Borja Gimenez Larraz, la remise sur le marché des logements vides, dont il estime qu'ils représentent « entre 20 et 30 % du parc immobilier pour certains pays », semble constituer une priorité. Le rapporteur identifie aussi la part du revenu consacrée au paiement du loyer comme préoccupante dans différentes villes européennes.

Pour 10 % des foyers, 40 % des revenus seraient consacrés au logement. « Il y a même des villes où cette part dépasse 100 % », alerte Irene Tinagli. Selon elle, la limite à ne pas dépasser se situerait pourtant autour des 30 %, « ce qui correspond à un seuil acceptable qui permet de se nourrir ou encore d'avoir des loisirs ».

Dans le cadre d'un vote le 10 février, la commission spéciale du Parlement a donc rejoint les conclusions de la Commission sur l'urgence de la situation. Adopté largement (23 voix pour, 6 contre et 4 abtsentions), le texte compte proposer des mesures permettant de rendre plus accessible le logement au sein de l'Union européenne.

Selon le rapporteur, il faut d'abord augmenter l'offre de logements abordables et appelle les États membres à adopter « un système d'impôt réduit pour la construction ».

Le député espagnol souhaite par ailleurs limiter les délais des permis de construire à 60 jours lorsqu'ils concernent des logements durables et abordables. Il demande aussi une évaluation d'impact d'une réduction de TVA sur la construction et la rénovation des logements abordables.

Les députés favorables à davantage de partenariats public-privé

Affirmant qu'il faut « une certitude juridique, une sécurité pour les propriétaires et les locataires », Borja Gimenez Larraz a avancé une position hostile aux squats. Un « phénomène » qui jouerait en défaveur du logement, puisque ces habitations ne sont ainsi plus disponibles sur le marché immobilier en plus de décourager l'investissement.

Un investissement que les députés comptent mobiliser pour créer davantage de partenariats public-privé, argumentant que l'investissement public ne « [suffirait] pas pour construire ou rénover 10 millions de logements ».

Des propositions auxquelles Irene Tinagli ajoute le souhait de la création d'une plateforme dédiée pour la diffusion de données par Eurostat sur le logement « pour favoriser des actions sur mesure au niveau local ». Le rapporteur rappelant ainsi : « Il n'y a pas un, mais 27 marchés de l'immobilier au sein de l'Union européenne ».