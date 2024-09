Les Français pâtissent d’un manque de connaissance du dispositif MaPrimeRénov’

Les Français sont-ils incollables concernant le dispositif MaPrimeRénov’ ? Rothelec a mené l’enquête auprès de 2 416 foyers afin d’être fixé sur leur niveau de connaissance.

Depuis 2020 et la mise en place de MaPrimeRénov’, plus de deux millions de logements ont pu en bénéficier pour couvrir une partie des dépenses liées à des travaux de rénovation énergétique. Mais ce dispositif est-il suffisamment connu de tous ?

Pour se faire une idée, Rothelec, le spécialiste du chauffage électrique, a mené l’enquête auprès de 2 416 foyers afin de savoir si les Français connaissent bien ce dispositif.

Certains Français ignorent jusqu’à l’existence de MaPrimeRénov’

D’après les résultats de l’enquête, et malgré quatre années d’effectivité, un peu plus d’un Français sur deux ne connaît pas cette aide de l’État. En effet, ils sont plus de 52 % à déclarer ne pas connaître ce dispositif et 31 % à n’en avoir qu’une vague idée. À l’inverse, 17 % des répondants déclarent tout savoir de MaPrimeRénov’.

En prenant le verre à moitié plein, on peut se dire que près d’un Français sur deux a déjà entendu parler de cette aide. Mais on ne peut pas en dire autant des nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur le 15 mai 2024. En effet, depuis le 1er janvier 2024, MaPrimeRénov’ est divisée en deux axes. À savoir, MaPrimeRénov’ Parcours par geste, dédiée à la réalisation d’un ou plusieurs travaux d’isolation, de ventilation, de chauffage, etc. Mais également MaPrimeRénov’ Parcours accompagné, pour les projets de travaux de rénovation d’ampleur.

Malheureusement, 68 % des Français déclarent ne pas connaître le Parcours par geste ni le Parcours accompagné à plus de 57 %. Les répondants sont seulement 9 % à connaître parfaitement le Parcours par geste, quand ces derniers sont 12 % à avoir une maîtrise similaire pour le Parcours accompagné.

Connaître son DPE n’est pas l’apanage de tout un chacun

L'autre constat surpenant concerne la part de Français ayant connaissance du DPE de leur logement. Afin de mettre en place une opération de rénovation, il est important d’établir les améliorations à apporter, et donc de faire appel à des professionnels capables de déterminer les postes les plus sensibles : chauffage, isolation des murs, etc. Dans cette optique, il est donc indispensable de connaître précisément le diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement. C’est là que le bât blesse, puisque 48 % des Français ignorent encore la signification de ce diagnostic.

Si le montant de l’aide dépend des ressources du foyer et du nombre de niveaux du projet de rénovations, il est possible de bénéficier dans le cadre de MaPrimeRénov’ Parcours accompagné, d’une prise en charge allant jusqu’à 90 % de 70 000 € de travaux hors taxes. Un montant que seulement 16 % des Français sont capables de citer sans se tromper.

Combien de Français pour sauter le pas ?

Le dispositif MaPrimeRénov’ Parcours accompagné n’est pas éternel, et celui-ci ne sera plus en vigueur à partir de fin décembre 2024. Une échéance connue par seulement 32 % des Français. 33 % des répondants ont estimé la fin de cette aide à fin septembre 2024 et 35 % estiment qu’elle ne sera plus effective fin octobre 2024.

Gare également à ne pas tout mélanger. Sur les dispositions couvertes par MaPrimeRénov’ Parcours par geste, les Français s'emmêlent un peu les pinceaux. En effet, le Parcours par geste ne comprend que deux prestations éligibles :

Les travaux qui concernent le chauffage et l’eau chaude sanitaire, comme l’installation d’une chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois, ou l’équipement de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique, etc.

Les travaux d’isolation thermique, comme l’isolation des murs en façade, des pignons, des rampants de toiture ou des plafonds de combles, etc.

Les travaux concernant les ouvertures et ceux dits « confort d’été » sont éligibles pour le dispositif MaPrimeRénov’ Parcours accompagné.

Preuve que les Français ne sont pas encore tout à fait au point, ils sont 73 % à penser que les travaux concernant les ouvertures sont pris en compte par MaPrimeRénov’ Parcours par geste, quand 72 % d’entre eux se fourvoient en estimant que les travaux dits « confort d’été » entrent dans les dispositions de cette même aide.

Quant à savoir si les Français sont intéressés à l’idée de bénéficier de MaPrimeRénov’ en 2024, ces derniers sont clairement divisés en trois catégories. Près de 37 % d’entre eux sont encore dans l’expectative et seulement 29 % pensent faire des démarches pour pouvoir en bénéficier. 34 % ne semblent pas intéressés par ce dispositif.

Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock