Portes, alarmes, serrures connectées : la domotique s’impose dans la sécurité du logement. Quelle fiabilité dans les innovations et l’installation ? Le CNPP et Verisure nous donnent chacun leur point de vue.

D’après le dernier baromètre A2P de la Protection contre les Cambriolages 2024 réalisé par Kantar, 83 % des Français se déclarent préoccupés, voire très préoccupés (34 %) par cette menace.

« Pourtant, malgré cette inquiétude omniprésente, seuls 1/4 des Français estiment que leurs équipements actuels sont très efficaces pour dissuader les cambrioleurs», lit-on dans le baromètre.

Selon les chiffres Interstat du ministère de l’Intérieur, les cambriolages domestiques se stabilisent en 2024. « On constate dans les données, même quand on travaille avec les forces de police, que les cambrioleurs sont de plus en plus rodés, se sont professionnalisés. Et tout compte fait, les références et standards de sécurité augmentent, pour protéger sa maison », observe Robin Magisson Javaux, chef de projet pour la communication externe de Verisure.

Un critère unique pour les systèmes : la résistance aux fraudes

Autre chiffre du dernier baromètre A2P : moins de 2 Français sur 10 s’estiment bien informés sur les systèmes de sécurité et de protection.

Si les taux d’équipement sont restés stables les deux années précédentes, 4 répondants sur 10 souhaitent en installer d’ici trois ans. Parmi les incontournables : les caméras, les alarmes sonores et les détecteurs de mouvement.

Autant de solutions classifiées et certifiées par le Centre national de prévention et de protection (CNPP), spécialisé dans la prévention et la maîtrise des risques.

« Aujourd’hui, tous ces matériels de détection d’intrusion sont certifiés sous la marque NF&A2P, délivrée conjointement par AFNOR Certification pour la partie NF et CNPP Cert pour la partie A2P. La marque NF&A2P ajoute des exigences supplémentaires et spécifiques au marché français par rapport aux normes européennes », nous explique Harold Mazila, ingénieur certification et responsable du Pôle Sûreté Malveillance de la structure.

Les critères de certification dépendent du type de produit. Mais sur l’ensemble des systèmes, « il y a une caractéristique portant sur la sécurité contre la fraude. Le produit doit donc fonctionner à tout moment et résister à des tentatives de brouillage et d’autres attaques pour le rendre inopérant », poursuit-il.

Autre danger : les cyberattaques

Cela nous amène à un problème propre à la domotique : la cybersécurité. En particulier sur les centrales d’alarmes et transmetteurs, couverts par la certification NF&A2P @ depuis 2018.

Autonome, la certification A2P@ met à l’épreuve la serrure connectée. « Aujourd'hui, il y a une quinzaine de gammes certifiées sur le marché », évoque Harold Mazila. Et de préciser : « On teste à la fois la résistance mécanique et la résistance cyber de la serrure ».

La porte d’entrée principale est vue comme le point d’accès le plus à risques, pour 44 % des répondants du baromètre A2P.

Chez Verisure, la serrure connectée est « un premier pas » pour la sécurité du logement. Commercialisé en octobre 2024, le modèle que le fabricant propose intègre un cylindre certifié SKG 3 étoiles par un organisme néerlandais.

En parallèle, Verisure a lancé fin juin « Défense Active», un système combinant détection de mouvement et prise d'image extérieure. « Notre télésurveillance sera également en mesure d'effectuer une écoute à travers ce détecteur extérieur et de l'interphonie, c’est-à-dire d'interpeller un intrus alors qu'il est à l'extérieur de l'habitation », développe Vincent Marx, product manager de la marque pour la France.

Le détecteur extérieur Défense Active est doté d'une double connexion RF et Wi-Fi avec l'unité centrale. Il est intégré à la gamme d'alarme Smart Protect, dont le système antibrouillage renvoie des signaux au centre de télésurveillance. La marque prévoit des programmes d’intelligence artificielle, « afin que le détecteur de mouvements images extérieurs puisse prévenir quand le garage est ouvert, quand il y a un livreur à la porte, etc. », nous précise Vincent Marx.

Le système d'alarme Verisure inclut également un clavier intelligent et ses badges impossibles à cloner. « Et même si on arrivait à les cloner, notre lecteur de badges arrivait à le discerner », nous affirme M. Marx.

Vers une hybridation du métier de serrurier ?

La serrure connectée change un peu la donne du côté des professionnels installateurs. « Aujourd'hui, on retrouve des professionnels de la sûreté [serruriers, installateurs de caméra de vidéosurveillance, NDLR] faisant usage de ces nouveaux produits connectés, mais également des professionnels de l'électronique intégrant une dimension sûreté aux produits connectés qu’ils déploient », observe Harold Mazila. Il faut dire que les tentatives d’intrusion mélangent de plus en plus les attaques mécaniques et les attaques cyber, selon l’ingénieur du CNPP.

« Il est parfois plus évident pour les professionnels de la sûreté de compléter leur approche avec ces nouveaux produits connectés, en se basant sur les certifications de produits NF&A2P@ et A2P@ », complète l’intéressé.

La certification APSAD valide le service d’installation et de maintenance des systèmes de sûreté comme les produits de protection mécanique (serrures, blocs-portes, fenêtres et de fermetures). Une certification conjointe NF Service & APSAD est délivrée pour les systèmes de détection d’intrusion, de vidéosurveillance et de contrôle d’accès.

Le référentiel APSAD D32 traite de son côté l’installation de systèmes de sûreté, en intégrant les risques liés à la cybersécurité.

Ce référentiel doit évoluer avec la future directive européenne NIS 2, sécurisant davantage ces installations au service d’entités critiques (administration, banques, etc.). Autre changement réglementaire prévu par Bruxelles : le Cyber Resilience Act, qui concerne les référentiels des marques A2P et NF&A2P.

Propos recueillis par Virginie Kroun