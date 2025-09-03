Après un rebond des ventes fin 2024 et début 2025, la reprise du marché immobilier a légèrement ralenti à partir du printemps, selon les réseaux d’agences immobilières, qui s’inquiètent notamment d’une nouvelle période d’instabilité politique.

La reprise du marché immobilier a été freinée par une légère remontée des taux inattendue à partir du printemps 2025, selon les principaux réseaux d’agences immobilières.

Mi-juin, la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) prévoyait une hausse de 11 % des transactions en 2025, pour un total de 940 000 ventes, après deux années de baisse.

En ce début septembre, SeLoger/Meilleurs Agents revoit ces prévisions à la baisse, tablant plutôt sur une hausse de 8,2 % des ventes, pour un total de 925 000.

Une instabilité politique néfaste pour les taux et les ventes

Pour les mois à venir, l’évolution de la situation reste imprévisible, notamment en raison de l’instabilité politique et géopolitique, qui pourraient freiner les Français.

« L'instabilité politique actuelle est de nature à freiner ou à faire régresser la reprise, compte tenu du fait que les Français n'aiment pas l'incertitude », souligne ainsi Loïc Cantin, président de la Fnaim.

Les réseaux d’agences immobilières s’inquiètent notamment du résultat du vote de confiance prévu le 8 septembre prochain à l’Assemblée nationale, qui risque de faire tomber le gouvernement Bayrou et ouvrir une nouvelle période d’instabilité.

« On recommençait à voir s'aligner les planètes et là, patatras », déplore Charles Marinakis, président de Century 21 France, qui craint une remontée des taux de crédits « si les aléas politiques ont pour conséquence de faire monter l’inflation ».

« L'inflation étant maîtrisée, la Banque centrale européenne n'a plus de raison d'assouplir sa politique monétaire », ajoute de son côté Thomas Lefebvre, vice-président en charge des données chez SeLoger/Meilleurs Agents. Ce dernier prévoit toutefois un « déblocage progressif du marché » et 960 000 transactions pour l’année prochaine.

Pour rappel, mi-juillet, l’Observatoire Crédit Logement / CSA prévoyait une remontée des taux d’intérêts l’an prochain, tablant sur 3,4 % pour 2026, contre une moyenne de 3,11 % en 2025.

