Kit CET Ø160 : améliorez la performance de votre chauffe-eau thermodynamique

Le chauffe-eau thermodynamique (CET) est une solution innovante qui allie haute performance énergétique, respect de l’environnement et réduction des coûts. Équipé d’une pompe à chaleur, ce système capte les calories de l’air ambiant, extrait ou extérieur pour chauffer l’eau sanitaire, permettant ainsi jusqu’à 70 % d’économies d’énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique.

Plébiscité par l’ADEME et conforme aux exigences de la réglementation RE2020, le CET participe pleinement à la transition énergétique des bâtiments neufs et en rénovation.

L’importance d’un bon raccordement pour optimiser le rendement

Pour garantir le bon fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique, le système de prise et de rejet d’air doit être optimisé. En effet, la qualité du kit de raccordement impacte directement :

le rendement énergétique,

la durée de vie de l’appareil

et le confort acoustique des occupants.

C’est pourquoi Ubbink a conçu le kit de raccordement CET Ø160, spécialement adapté aux installations sur air extrait ou air extérieur. Ce kit complet comprend :

des conduits et coudes isolés Aerfoam à surface intérieure lisse,

des accessoires de raccordement haute performance,

des terminaux muraux discrets et à faible perte de charge.

Un kit de raccordement optimisé pour la performance

Grâce à sa conception, le kit Aerfoam Ø160 offre de nombreux avantages :

Réduction des pertes de charge : la surface intérieure lisse limite la résistance à l’air et améliore la circulation.

Excellente isolation thermique : prévient la condensation et limite les déperditions énergétiques.

Installation facile et rapide : matériau souple, léger, résistant aux chocs, facilement recoupable.

Étanchéité maximale : les connexions assurent une parfaite étanchéité de l’ensemble du système.

Confort acoustique : les conduits atténuent les bruits aérauliques, pour une utilisation silencieuse.

Terminaux de façade optimisés : favorisent l’évacuation et l'aspiration de l’air tout en limitant les nuisances sonores.

Une solution clé en main pour un habitat plus éco responsable

En récupérant l’air intérieur vicié pour préchauffer l’eau chaude sanitaire, le chauffe-eau thermodynamique limite les émissions de CO₂ et améliore l’efficacité énergétique globale du logement. Associé à un kit de raccordement haute performance comme celui proposé par Ubbink, il constitue une réponse concrète aux enjeux climatiques et aux exigences environnementales actuelles.

Pour en savoir plus exit_to_app