Knauf et Ritleng lancent une coentreprise pour recycler le plâtre en France

Une nouvelle usine de recyclage en construction à Auneuil (Oise) a pour ambition de traiter à terme un tiers des déchets de plâtre français et à fournir du matériau recyclé aux usines de Knauf.

Knauf, groupe international spécialisé dans les matériaux de construction et basé à Iphofen, en Allemagne, annonce la création d’une coentreprise consacrée au recyclage du plâtre en France. Le projet, mené en partenariat avec Ritleng Revalorisations et HL Développement, « marque une étape clé dans le déploiement du recyclage industriel du plâtre », affirme Martin Brown, responsable de la chaîne d’approvisionnement du groupe Knauf.

La coentreprise a investi dans une usine de recyclage de gypse actuellement en construction à Auneuil (Oise). Le site doit entrer en activité à la fin du premier semestre 2026. D’après Ritleng Revalorisations, « cette unité sera la plus grande installation autorisée de ce type en Europe » et « sera en mesure de traiter près d’un tiers du flux de déchets de plâtre de la France ».

À terme, l’installation doit alimenter en plâtre recyclé l’usine Knauf de Saint-Soupplets, en Seine-et-Marne. L’’objectif annoncé est de diminuer l’utilisation de matières premières naturelles et d’intégrer davantage de matériaux recyclés dans la production du groupe.

Une matière première secondaire propre

Ritleng Revalorisations apporte à la nouvelle entité son expertise en matière de recyclage. Ses techniques de concassage et de séparation s’appliquent à des déchets issus de la construction et de la démolition et permettent de produire un plâtre recyclé « de haute qualité ». L’entreprise est capable de traiter à la fois des déchets de production et des produits en fin de vie qui, autrement, seraient souvent envoyés en décharge.

Pour s’approvisionner en déchets de plâtre, Ritleng Revalorisations conclut des contrats pluriannuels d’approvisionnement en matières premières avec les principaux opérateurs français de gestion des déchets. Elle vend ensuite une matière première secondaire propre, destinée à être réutilisée par des fabricants de produits à base de plâtre comme Knauf.

« L’alliance avec Knauf (...) nous permettra d’apporter des solutions techniques innovantes à un secteur en expansion à l’international », se réjouit le président de Ritleng Revalorisations, Jean-Luc Ritleng.

Avec cette coentreprise Knauf souhaite renforcer ses opérations européennes en « privilégiant l’approvisionnement local et en réduisant significativement les flux de matériaux – et donc les émissions de CO2 liées au transport ».

Les partenaires évaluent d’ores et déjà des projets supplémentaires, incluant d’éventuelles extensions en France et à l’international.

Par Nils Buchsbaum