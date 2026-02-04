En réaction à l'adoption du budget 2026, la CAPEB approuve certains dispositions comme le statut du bailleur privé, mais juge l'ensemble insuffisant. Le syndicat réclame notamment la création d'un parcours de rénovation par étapes. Une solution qui permettrait selon lui aux ménages de rénover selon leurs moyens.

L'adoption du budget de l'État pour l'année 2026, par article 49-3, marque « un premier pas », mais ne semble ne pas avoir pleinement convaincu la CAPEB (Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment).

Si le syndicat estime que le texte met fin à « une période d'instabilité préjudiciable pour les entreprises artisanales du bâtiment », il juge que le PLF 2026 n'apporte que « peu de réponses » concernant deux priorités qu'il avait identifiées : l'accès au logement et la rénovation énergétique.

La CAPEB note le maintien à 3,6 milliards d'euros du budget MaPrimeRénov', « grâce à la compensation des CEE », mais critique un recentrage vers la rénovation globale et se dit « vigilante » alors que le dispositif devrait réouvrir très prochainement.

Vers un « parcours de rénovation par étapes » ?

La confédération, par l'intermédiaire de son président, Jean-Christophe Repon, continue de plaider pour un « parcours de rénovation par étapes ». Elle réclame en effet qu'un tel dispositif soit mis en place pour, selon elle, « [permettre] aux ménages de progresser vers une rénovation énergétique complète de leur logement à leur rythme et en fonction de leurs capacités de financement ».

« Les entreprises artisanales du bâtiment sont dans l’attente de mesures ambitieuses et opérationnelles à même de relancer le marché de la rénovation », ajoute Jean-Christophe Repon. Le syndicat avait en effet estimé un recul préoccupant de 1,5 % de l'activité de la rénovation et de l'adaptation énergétique sur les cinq derniers trimestres lors de la publication de ses chiffres pour 2025.

Indignée du rejet par l'Assemblée nationale de la baisse du seuil de TVA à 25 000 euros dans le bâtiment en novembre dernier, la CAPEB dit par ailleurs attendre que cette mesure fasse son retour dans le débat via de nouveaux travaux parlementaires.

Elle annonce continuer de plaider en faveur de l'accès à la qualification RGE via la VAE (Validation des acquis de l'expérience) afin de « [permettre] à un plus grand nombre d'entreprises d'accéder au marché de la rénovation énergétique aidée et de réaliser ces travaux ».

Autre revendication : l'encouragement des entreprises à travailler en Groupements momentanés d'entreprises (GME) en écartant la solidarité assurantielle entre entreprises. Une mesure portée en ce moment par la proposition de loi « CHOC », adoptée au Sénat. Porté par la droite parlementaire, ce texte devrait toutefois rencontrer davantage d'opposition à l'Assemblée nationale.

La CAPEB et la FFB se félicitent du statut du bailleur privé

La CAPEB salue tout de même l'adoption du statut du bailleur privé dans le cadre du PLF 2026. Une mesure dont se félicite aussi la FFB (Fédération française du bâtiment), ajoutant sur son compte X que ce statut accompagné de la baisse de la RLS pour les bailleurs privé doit « redonner des capacités d'investissement ».

« Il faut transformer l’essai et poursuivre les travaux pour améliorer encore le « dispositif Jeanbrun » dans l’ancien et l’individuel, poursuit la Fédération. Celle-ci prévient que le redémarrage de MaPrimeRénov' sera « surveillé de près ».

« Quant aux soubresauts que nous avons connus dans les années précédentes, la FFB restera vigilante pour que les entreprises aient la visibilité nécessaire. Les débats budgétaires ont montré l’importance de redonner à la politique du logement toute son ambition au service des Français sur tous les territoires. »

Par Raphaël Barrou