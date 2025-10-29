Trophées de l’Ascenseur 2025 : dix ans d’innovation pour la mobilité à l'honneur
Publié le 29 octobre 2025, mis à jour le 29 octobre 2025 à 16h55, par Batiweb Rédaction
Pour leur dixième édition, les Trophées de l’Ascenseur, organisés par la Fédération des Ascenseurs, ont une nouvelle fois récompensé des projets voulant allier accessibilité, performance, durabilité et inclusion.
Une décennie d’engagement pour la mobilité verticale
Depuis 2015, les Trophées de l’Ascenseur valorisent les réalisations qui améliorent concrètement la vie des usagers. Pour cette édition 2025, 48 projets ont été soumis au jury, composé d’experts du bâtiment, de l’immobilier et de l’architecture, sous le patronage d’Annaïg Le Meur, députée et présidente du Conseil National de l’Habitat.
« Ces trophées illustrent la capacité de notre filière à répondre aux grands défis du logement, de la ville inclusive et de la transition écologique », souligne Florence Bigé, présidente de la Fédération des Ascenseurs.
Un palmarès qui illustre la diversité des savoir-faire
Six catégories étaient ouvertes à la compétition — accessibilité, habitat, patrimoine, savoir-faire technique, responsabilité environnementale et sociétale — complétées par une mention spéciale du jury et un coup de cœur.
Accès à l’habitat
SAIEM Malakoff Habitat et SCHINDLER
Résidence Barbusse, Hauts-de-Seine
Dans cet immeuble de 17 étages construit en 1966, habité majoritairement par des seniors, la rénovation complète de l’ascenseur a été menée avec une attention particulière. Un accompagnement de proximité – conciergerie temporaire, portage de courses et d’objets lourds – a permis de maintenir le confort et l’autonomie des résidents tout au long du chantier.
Accessibilité dans l’espace public et les bâtiments tertiaires
SCI ARAFAM INVEST et SIETRAM & CO Île-de-France
Centre Médical de la Gare de Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis
L’installation d’un élévateur vitré sur mesure assure désormais une accessibilité entre les deux niveaux du centre médical. Outre son efficacité, le dispositif séduit par son intégration architecturale et la transparence de sa structure, qui préserve la lumière naturelle.
Architecture et valorisation du patrimoine
SDC 30, Béatriz Fernandes (architecte DPLG) et DRIEUX-COMBALUZIER
Paris VIᵉ
Dans un immeuble datant de 1825, l’ascensoriste Drieux-Combaluzier a conçu un ascenseur cintré et entièrement vitré, s’intégrant parfaitement à la cage d’escalier d’origine. Cette réalisation, signée par une entreprise du patrimoine vivant, vise à démontrer qu’accessibilité et respect du bâti ancien peuvent coexister avec élégance.
Engineering et savoir-faire
SETAM et KONE
Cime Caron, Val Thorens (Savoie)
À plus de 3 200 mètres d’altitude, Kone a installé un ascenseur panoramique capable de résister à des conditions extrêmes : températures glaciales, vent à plus de 300 km/h, chantiers à haute altitude. Réalisée en six semaines seulement, cette prouesse d’ingénierie cherche à combiner - performance technique et logistique.
Responsabilité environnementale
Praemia REIM et OTIS
Tour à La Défense, Hauts-de-Seine
Une première en Europe : la rénovation d’une tour de bureaux avec l’installation d’ascenseurs double pont, tout en réutilisant les guides d’origine. Ce choix audacieux a permis d’économiser 1 760 tonnes équivalent CO₂ et d’améliorer significativement la performance énergétique du bâtiment. Un projet emblématique d’écoconception appliquée à la mobilité verticale.
Responsabilité sociétale
Association Action Philippe Streit et ALMA-ORONA
Doubs
Dans cet établissement d’aide par le travail, l’installation d’un élévateur FLEXSTEP – à la fois escalier et plateforme – offre désormais aux travailleurs en situation de handicap un accès autonome à tous les espaces. Ce dispositif discret et élégant incarne une inclusion concrète, à la fois utile et symbolique.
Mention du jury
SCI du 17 Rond-Point et IDF ASCENSEURS
Hauts-de-Seine
Dans un immeuble contraint par l’espace, un ascenseur a été ingénieusement installé à l’emplacement des anciens sanitaires. Une solution audacieuse et fine, saluée pour sa créativité et sa rigueur technique.
Coup de cœur du jury
SAS FP INVEST – Walter Wainstock Immobilier, SLYCMA et EASY LIFT Ascenseurs
Paris VIIIᵉ
Dans le cadre de la rénovation du siège de la Maison MARTEL, maroquinier de luxe, les équipes ont conçu un ascenseur haut de gamme alliant design, innovation et confort d’usage : pylône en acier galvanisé, portes vitrées, cabine bois et motorisation gearless. Une réalisation qui illustre la rencontre entre artisanat d’art et technologie de pointe.
Une filière engagée dans la transition écologique et sociale
De la modernisation d’un immeuble social à la conception d’ascenseurs sur mesure pour des sites d’altitude, ces projets affichent une trajectoire : celle d’un secteur innovant pour améliorer la vie quotidienne, réduire son empreinte carbone et renforcer l’inclusion.
La Fédération des Ascenseurs rappelle que la France compte plus de 600 000 ascenseurs en service, dont une grande partie sera rénovée dans les années à venir pour répondre aux exigences de performance énergétique et d’accessibilité universelle.
Par Camille Decambu
