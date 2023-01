« 100 minutes pour la vie » : participez à l’édition 2023

Fort de son succès en 2022, le défi « 100 minutes pour la vie » de l’OPPBTP, disponible depuis deux ans sur application mobile, se renouvelle en 2023. L’opération s’ouvre même cette année à d’autres catégories de participants, tout en enrichissant son palmarès et ses récompenses.

Lancé il y a plus de 10 ans par l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), le challenge « 100 minutes pour la vie » a dû se réinventer en plein contexte de pandémie. Depuis 2021, le concours se déroule via la voie digitale, avec le mobile learning.

Un format qui a prouvé son succès en 2022, car sur ses cinq semaines, le défi a compté, parmi ses participants, 137 établissements partenaires et 12 561 apprentis et élèves du BTP. Ces derniers ont répondu au total à 790 709 questions de prévention (+32 % par rapport à 2021), et se sont engagés dans 96 830 battles (+25 %).

Des résultats qui ont incité l’OPPBTP à renouveler « 100 minutes pour la vie » pour l’année 2023. Depuis ce mardi 3 janvier et jusqu’au vendredi 3 février prochain, les participants peuvent s’inscrire et répondre à 50 questions sur la prévention des risques et la sécurité au travail et sur les chantiers. L’objectif ? Récolter le maximum de points.

L’édition 2023 s’ouvre à de nouvelles catégories de participants



Afin de renforcer sa dynamique de « jeu collectif », l’opération « 100 minutes pour la vie » invitera pour son édition 2023 d’autres catégories de participants, et notamment le corps enseignant. Formateurs et élèves pourront même retrouver l’ensemble des questions tout au long de l’année scolaire sur l’application dédiée, et ainsi aborder les problématiques de prévention durant les cours. « Une nouvelle fonctionnalité d’ambassadeur permettra par ailleurs aux enseignants de coacher une équipe de joueurs et de suivre personnellement les membres de leur équipe pour les aider à progresser », précise l’OPPBTP.

Peuvent également participer 71 centres de formations de l’Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (Afpa) proposant une formation BTP. « Pour garantir une meilleure équité vis-à-vis des participants plus jeunes des CFA et lycées professionnels, un classement propre au réseau Afpa sera établi et récompensera en parallèle du classement principal les meilleurs joueurs de l’Afpa, selon les mêmes critères », ajoute l’OPPBTP.

Plusieurs récompenses à la clé

À l’issue du challenge, des prix seront remis par l’OPPBTP aux dix participants ayant accompli le challenge et obtenu le plus de points. Parmi les récompenses : un vélo électrique et un casque pour le premier prix, un bon d’achat dans une grande enseigne nationale pour le second prix, des écouteurs sans fil Bluetooth pour le troisième, ainsi qu’un casque Bluetooth pour chaque lauréat, situé entre la quatrième et la dixième place du classement.

L’établissement ayant la plus grande proportion de participants par rapport à son effectif se verra remettre un babyfoot, tandis que dix enseignants seront également récompensés.

Enfin, dix autres participants ayant répondu à l’intégralité des questions seront tirés au sort dans chaque région, et recevront un bon d’achat de 100 € dans une grande enseigne nationale.

Des prix visant à motiver les participants, et renforcer la sensibilisation des futurs professionnels du BTP à la sécurité au travail et sur les chantiers, pierre angulaire de la formation initiale.

Pour participer au défi « 100 minutes pour la vie », téléchargez l’application, disponible sur Apple et Androïd.

Virginie Kroun

Photo de Une : OPPBTP