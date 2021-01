Ce mercredi se poursuivait le salon Equipbaie, ouvert la veille pour quatre jours à la Porte de Versailles de Paris. Parmi les nombreux forums organisés en présence d'experts reconnus, de techniciens et d'organisations professionnelles impliquées, un a été dédié aux atouts des menuiseries et fermetures concernant la sécurité et l'anti-effraction. Adrien Parquier de l'Union des Métiers du Bois, et Julie Verrecchia du SNFPSA, ont fait le point sur les caractéristiques normatives en la matière.