En raison du contexte épidémique, l'édition 2020 d'EquipBaie a été reportée à l'année prochaine, et se déroulera désormais les années impaires, en alternance avec le Mondial du Bâtiment. Pour faire patienter les professionnels de la menuiserie, Reed Expositions lance une plateforme digitale accessible toute l'année, qui permettra aux pros de participer à des évènements en ligne et de s'informer sur les dernières nouveautés.

Alors que l'édition 2020 du salon EquipBaie-Métalexpo a été décalée à septembre 2021 en raison de la pandémie, les organisateurs annoncent le lancement d'une plateforme digitale éponyme ce mardi 17 novembre. Cette dernière permettra de découvrir les nouveautés du secteur et de participer à des évènements en ligne tout au long de l'année, de façon à fédérer l'ensemble de la profession à distance, entre deux salons physiques.

Une plateforme enrichie tout au long de l'année

Concrètement, un événement en live et de nouveaux contenus seront dévoilés chaque troisième mardi du mois. Les contributions proviendront notamment des exposants eux-mêmes, puisqu'une cinquantaine d'entre eux ont répondu positivement à cette initiative. Ils enrichiront ainsi chaque mois la plateforme de nouveaux contenus.

Cette plateforme comptera cinq rubriques : « la démo », « l'expert digital », « les rendez-vous mensuels », « les nouveautés », et « l'annuaire de fournisseurs et de produits ». « La démo » présentera de manière pédagogique un produit ou un service destiné aux installateurs et à leurs équipes. Des premiers contenus seront notamment proposés par Bosch et Nice France.

La rubrique de « l'expert digital » se focalisera quant à elle sur une solution digitale, notamment des produits de domotique, ou des outils d'aide de mesure et de devis. Elcia et K-Line ouvriront le bal en présentant certaines de leurs solutions.

« Les rendez-vous mensuels » seront également l'occasion de tables rondes digitales, webinaires et podcasts pour revenir sur les dernières tendances, les innovations, et les enjeux du secteur. Des quizz et infographies seront également proposés pour s'informer de façon ludique. L'UFME reviendra ainsi dès ce mois de novembre sur « les fondamentaux de la fenêtre ».

Enfin, la rubrique « les nouveautés » recensera les innovations des différents industriels en termes de métallerie, baies, menuiseries, et fermetures.

Ces nouveaux formats préfigureront ainsi les évènements et stands de la prochaine édition, qui se déroulera du 21 au 24 septembre 2021 dans le Hall 1 de Paris Expo Porte de Versailles.

Pour accéder à cette nouvelle plateforme, c'est ici.