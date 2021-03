Après de multiples reports liés à la crise sanitaire mondiale, les prochaines dates des EuroSkills et WorldSkills se concrétisent. De nouvelles dates ont en effet été annoncées pour les EuroSkills 2021 et 2023, et les WorldSkills 2022 et 2024. Le point sur le calendrier.

Si la crise sanitaire liée au Covid-19 est loin d'être terminée, et que les jeunes figurent parmi les derniers qui devraient être vaccinés, les organisateurs des EuroSkills et WorldSkills ont décidé de rester optimistes et de fixer les prochaines dates, après plusieurs mois d'incertitude et de reports.

Prochaine étape : les EuroSkills de Graz en septembre

Décalée d'un an, la finale des EuroSkills prévue à Graz, en Autriche, devrait finalement se tenir du 22 au 26 septembre 2021.

A cette occasion, 450 compétiteurs issus de 31 pays s'affronteront pour remporter le titre de champion d'Europe dans leur catégorie.

Les 29 candidats français sont d'ores et déjà connus. Dans le secteur du BTP, neuf métiers seront représentés :

Tanguy Jedele (Nouvelle-Aquitaine) pour la maçonnerie

Alexis Tatin (Pays de la Loire) pour la taille de pierre

Kevin Joyeux (Bourgone-Franche-Comté) pour la plâtrerie et la construction sèche

Jessy Dumas Bougain (Auvergne-Rhône-Alpes) en tant que solier

Elie Bérard (Nouvelle-Aquitaine) pour la menuiserie

Dimitri Bourgier (Occitanie) pour la plomberie et le chauffage

Nancy Maurille (Pays de la Loire) pour la peinture et la décoration

Laura Vereecken (Hauts-de-France) pour la miroiterie

Donovan Lefeuvre (Pays de la Loire) pour la couverture métallique

La prochaine édition des EuroSkills se déroulera ensuite à Saint-Pétersbourg du 16 au 20 août 2023.

Pour les EuroSkills 2023, et les WorldSkills 2022 - dont la finale se tiendra à Shanghai du 12 au 17 octobre 2022 - les organisateurs de l'équipe de France ont d'ores et déjà annoncé que les épreuves de sélection des candidats français se dérouleraient en deux phases, avec une première étape du 30 mars au 16 octobre 2021.

WorldSkills Lyon 2024 : une vitrine pour l'emploi des jeunes

Les nouvelles dates de la finale internationale des WorldSkills 2024 ont également été dévoilées. Cette finale se déroulera à Lyon du 10 au 15 septembre 2024, et les organisateurs français comptent bien en faire une opportunité pour promouvoir la formation professionnelle et les compétences des jeunes en France.

« La mission de WorldSkills France consiste avant tout à fédérer et mobiliser tous les acteurs publics et privés autour du projet, pour parvenir à exprimer une force et une performance collective au service de l’emploi de notre pays en incitant les jeunes à découvrir les possibilités de carrière de nos métiers à travers l’Equipe de France. WorldSkills Lyon 2024 c’est plus bien qu’une compétition. C’est un formidable outil, accessible à tous, pour mettre en valeur l’engagement de toute une #GenerationLyon2024 déterminée à construire un héritage concret et utile pour le pays », estime Michel Guisembert, président des WorldSkills Lyon 2024.

Claire Lemonnier