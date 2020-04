Initialement prévue du 14 au 17 avril 2020, la 10ème édition du Forum International de la Construction Bois a été reportée du 15 au 17 juillet 2021, a-t-on appris ce lundi. Les travaux de rénovation du Grand Palais, construit pour l’Exposition Universelle de 1900, devant débuter en 2021, l’évènement se déroulera « fort opportunément » sous la voûte en bois du Grand Palais Éphémère, bâtiment temporaire qui fera office de remplaçant jusqu’en 2024.

Alors que le Forum International de la Construction Bois devait initialement se tenir du 14 au 17 avril, sous la nef du Grand Palais, l’évènement a finalement été reporté à juillet… 2021 ! Les risques de recrudescence de l’épidémie n’étant pour le moment par écartés, et le calendrier du Grand Palais ayant été bouleversé par la crise liée au Covid-19, les organisateurs du Forum International de la Construction Bois ont en effet pris la décision de reporter l’évènement à l’année prochaine.

Les travaux de rénovation du Grand Palais devant débuter début 2021 et entraîner sa fermeture pendant trois ans, le Forum International de la Construction bois se déroulera finalement sous la voûte – en bois, précisent les organisateurs – du Grand Palais Éphémère, conçu par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, qui est notamment à l’origine de l’hôtel Lutetia et de l’église orthodoxe russe de Paris.

Ce bâtiment temporaire de 10 000 m2, installé sur le Champ-de-Mars, entre la Tour Eiffel et l’École militaire, servira à accueillir des évènements culturels comme la FIAC ou Paris Photo, puis certaines épreuves des Jeux Olympiques de 2024.

Le Grand Palais Éphémère, un lieu d’accueil qui mettra le bois à l’honneur

Il servira désormais également de lieu d’accueil pour la 10ème édition du Forum International de la Construction Bois, qui se déroulera du 15 au 17 juillet 2021.

Pour les organisateurs, « c’est un mal pour un bien », puisque la charpente du bâtiment sera « fort opportunément » en bois lamellé-collé, en parfait accord avec l’exposition thématique, qui présentera des stands en feuillus locaux et un auditorium éphémère en CLT douglas français

« C’est presque comme si le Grand Palais Éphémère avait été conçu spécialement pour le Forum Bois Construction. Comment imaginer une plus belle illustration de l’actualité de la construction bois ? L’ouvrage imaginé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte pour GL Events avec une charpente en bois fabriquée par l’entreprise Mathis, devrait accueillir certaines épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques en été 2024. La structure du bâtiment est conçue pour permettre un montage et un démontage rapide. C’est cela, la construction d’aujourd’hui, et cela invite à réfléchir à un urbanisme et à un cadre de vie également circulaire, et bien sûr durable », s’est réjouit Nicole Valkyser, l’organisation du Forum.

Photo de une : Wilmotte & Associés Architectes