Les résultats de la 12ème édition du concours Trophée béton Écoles sont désormais connus. Ce concours vise à mettre en lumière les jeunes talents des écoles d’architecture françaises, avant de les parrainer pour les aider au mieux à entrer dans le monde professionnel. Sur les 90 postulants inscrits, cinq lauréats ont été décernés.

Le concours Trophée béton Écoles vient de dévoiler le nom de ses gagnants. Ce concours, organisé depuis 2012 par l’association Bétocib, le Centre d’information sur le ciment et ses applications (CIMbéton) et la Fondation École Française du béton, sous le patronage du ministère de la Culture, a pour vocation de révéler au grand jour le talent de jeunes issus des écoles d’architecture françaises, de les parrainer mais également de leur offrir une visibilité.

Pour cette 12ème édition, 90 postulants, représentant les 22 écoles d’architecture françaises, se sont inscrits pour concourir dans deux catégories. La première, du nom de PFE (projet de fin d’étude), récompense traditionnellement les jeunes diplômés, dont le projet de fin d’étude valorise les qualités esthétiques, environnementales et techniques du béton.

La seconde catégorie, dite Studio, s’ouvre aux étudiants en architecture de premier et second cycle, qui sont invités à réinterpréter librement une œuvre emblématique du patrimoine du XXIème siècle.

Un jury composé de professionnels, d’enseignants et d’ingénieurs

Parmi les candidatures, 12 projets ont été sélectionnés. Les candidats sont venus défendre leur travail devant un jury réunissant des personnalités du monde de l’architecture, de l’ingénierie et de l’enseignement à la maison de l’architecture Île-de-France.

Présidé par François Brouat, directeur des écoles nationales supérieures d’architecture de Paris-Belleville, ce jury était notamment composé de Amina Sellali, cheffe du bureau de l’enseignement et de la recherche en architecture, de Thomas Corbasson, architecte et vice-président de la Maison de l’Architecture Île-de-France ou encore de Laure Regnaud, directrice de la Fondation École Française du Béton. D’autres architectes, un ingénieur ainsi que le lauréat de la 11ème édition du concours venaient compléter ce jury.

À l’issue des délibérations, cinq lauréats ont été désignés, dont trois dans la catégorie PFE et deux dans la catégorie Studio. Outre leur trophée, les gagnants ont remporté 5 000 € pour le 1er prix PFE, 4 000 € pour le deuxième, 3 000 € pour le troisième et 2 000€ pour la catégorie Studio. Une mention a également été remise par l’association AAIIA.

Le premier prix pour le trophée béton PFE a été remporté par Shama de Maisonneuve.

@ tropheebeton Shama de Maisonneuve

César Baudassé et Timothée Pavy viennent compléter le podium. Pour ce qui est des deux gagnants du prix Studio, Stan Caraz et le duo Mael Chabrand/Nicolas Perron finissent ex-aequo sur la plus haute marche du podium.

Pour (re)voir la cérémonie de la 12ème édition du concours, c’est ici.

Jérémy Leduc

Photo de Une : @tropheebeton / Ecliptique