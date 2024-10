Mondial du Bâtiment : le bilan de l’édition 2024 révélé

Le Mondial du Bâtiment a affiché son bilan de l’édition 2024. 135 000 visiteurs ont été présents sur l'ensemble des salons. Parmi eux : des artisans du bâtiment,« venus dans une logique de trouver des solutions, relancer leur activité, activer leur réseau, essayer de trouver une manière de s'en sortir », selon le directeur de l'événement.

Une semaine après la fin du Mondial du Bâtiment, le bilan de l’édition 2024 a été publié par son organisateur RX France. Peu de chiffres pour l’heure, mais on retient que 135 000 visiteurs ont répondu présent, sur les quatre jours et les quatre salons : Batimat, Idéobain, Interclima et Équipbaie/Métalexpo, absorbé pour la première fois dans l’événement international.

+15 % d’exposants par rapport à 2022

Beaucoup d’incertitudes ont entouré la venue des certains professionnels, face aux hausses des prix dans le secteur du bâtiment et une crise du logement toujours galopante. Sans compter l’effet des JO, « qui, notamment pour les visiteurs de région et les visiteurs internationaux, a eu un impact », a évoqué également Jean-Philippe Guillon, directeur du Mondial du Bâtiment, lors d’un point presse organisé au dernier jour. « Si on regarde le coût des transports et de l'hôtellerie, où apparemment ils n'avaient pas la date de fin des JO au niveau des prestations tarifaires, entre fin septembre et début octobre, cela n'a pas aidé ».

M. Guillon a également fait état d’un « visitorat plus qualitatif ». « 30 % de notre visitorat sont des artisans », soit 50 000 visiteurs potentiellement esquintés par le conjoncture actuelle, et « venus dans une logique de trouver des solutions, relancer leur activité, activer leur réseau, essayer de trouver une manière de s'en sortir ».

Le Mondial du Bâtiment a enregistré « 300 exposants supplémentaires par rapport à 2022 », ajoute le directeur de l’événement. Soit +15 %, et avec une répartition moitié-moitié entre les exposants français et ceux internationaux.

Des figures gouvernementales à l’événement

Le Mondial du Bâtiment a également reçu des visiteurs de marque, dont du nouveau gouvernement Barnier. D’abord, Françoise Gatel, ministre chargée de la Ruralité, du Commerce et de l’Artisanat, le deuxième jour. Cette dernière « a souligné l’engagement de l’État auprès des TPE et PME du secteur », lit-on dans un communiqué du Mondial du Bâtiment. Le troisième jour a été marqué par la visite de Valérie Létard, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine.

« Je suis très content de la visite des deux ministres. Ce n’était pas gagné d'avance d'avoir des ministres, avec l'agenda de nomination et surtout le discours de politique générale en plein Mondial », commente à ce sujet Jean-Philippe Guillon, qui a également noté « deux visites très complémentaires ». Il décrit deux figures « au fait des problématiques des territoires », mais aussi sensibles aux difficultés endurées par « l'ensemble des métiers, de l'artisan au prescripteur ».

Bien que les derniers arbitrages budgétaires pour le logement n’étaient pas encore annoncées, M. Guillon s’interrogeait déjà les futures directions du gouvernement, alors que Valérie Létard soutenait à la fois une sobriété énergétique et sobriété budgétaire. Mme Létard et Mme Gatel « m'ont rassuré dans leur degré d'engagement, leur écoute, les questions, et le fait qu'ils fassent pas de fausses promesses et qu'ils essayent de respecter un agenda », a quand même retenu le directeur du Mondial du Bâtiment.

Et d’ajouter : « Ils nous ont envoyé des spécialistes qui, à mon sens, ne sont pas dans le calcul politique. Je souhaite de tout coeur que les gens viennent avec cette volonté de faire avancer les choses ».

La transition énergétique au coeur des échanges

Faire avancer les choses notamment sur la transition énergétique du bâtiment, sujet coeur du Mondial du Bâtiment 2024, abordé à travers des thématiques dont l’adaptation, l’innovation et les territoires.

La rénovation énergétique, a fait partie des différents sujets discutés, notamment durant les Renotalks, format hérité des Renodays et déployé sur Batimat comme Interclima.

« C’est donc avec confiance et envie que nous donnons rendez-vous à la filière pour la deuxième édition du Forum Renodays les 7 et 8 d’octobre 2025 prochains pour continuer d’explorer le sujet phare de la rénovation énergétique du logement et du tertiaire », affirme Jean-Philippe Guillon dans le communiqué.

Virginie Kroun

Photo de une : RX France