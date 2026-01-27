Dans le 3e arrondissement parisien, DVVD élabore un projet discret aux traits épurés. Un exercice complexe dans un milieu urbain dense.

Baptisé Intimité, il s’agit d’un projet habile qui s’insère avec tact dans un environnement préservé tout en proposant une écriture nouvelle. C’est une réalisation qui suit l’évolution urbaine du quartier du Marais. En effet, la construction prend place sur une parcelle entourée par divers styles architecturaux, héritage d’une ville qui a su progresser au fil du temps.

La mutation d'un projet vieillissant devenu obsolète

C’est dans cette diversité que DVVD élabore son projet : un ensemble hétéroclite qui remplace un parc de stationnement post-moderne constitué de cinq niveaux, décalés d’un demi-niveau parallèlement à la rue, avec un demi-sous-sol à l’arrière. Intimité résulte donc de la mutation d’un projet vieillissant devenu obsolète vers un programme de logement qui répond favorablement aux attentes de la ville ainsi qu’aux besoins du quartier.

©DVVD - Nicolas Grosmond

L’ensemble avait subi plusieurs changements au cours de sa vie, la dernière transformation datant de 1998 où une cage d’escalier et deux places de stationnement par niveau ont comblé l’ultime interstice d’une composition qui s’est immiscée en plein cœur du quartier. Quand on regarde de près la disposition générale, on comprend mieux la signification de sa nomination.

En effet, Intimité constitue une approche savante qui respecte l’entourage, conserve l’âme du lieu et engendre une nouvelle destination. Tandis que les balcons qui s’étirent sur la façade consolident la tendance voisine, les matériaux contemporains comme la brique vernissée ondulée ou l’aluminium anodisé, participent, à leur manière, à améliorer la qualité d’usage des logements.

Près de 50 % d'économie d'émissions de CO2

Afin de distinguer l’ancien du neuf, les architectes ont opté pour des matériaux bruts et pérennes comme le béton apparent. Par ailleurs, les lamelles inclinées qui rythment la façade, apportent un certain dynamisme en contraste avec l’uniformité générale.

©DVVD - Nicolas Grosmond

La construction actuelle occupe la totalité de la parcelle, elle libère néanmoins une courette située dans l’angle sud-ouest. Comme les deux-tiers de la structure originelle ont été conservés, il s’agit d’une opération qui économise près de 50 % des émissions par rapport à une démolition-reconstruction. La transformation participe ainsi au recyclage urbain qui va dans le sens d’une démarche environnementale consciencieuse.

Soulignons que les architectes ont créé au centre du bâtiment, un patio végétalisé, qui, mis à part ses qualités esthétiques et apaisantes, apporte la lumière naturelle et le confort thermique à des intérieurs généreux et largement optimisés. L’ancienne construction désuète est désormais transformée en une nouvelle réalisation qui croise originalité et bien-être sans oublier ses qualités environnementales qui lui ont valu la certification BEE (Bâtiment Energie Environnement). De ce fait, le projet Intimité participe activement à faire la ville sur la ville. Les architectes de DVVD ont de quoi être fiers !

Par Sipane Hoh