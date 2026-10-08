Constructys et l’Ademe ont signé une convention de trois ans pour mutualiser leurs ressources et accompagner les entreprises de la construction.

Constructys, l’opérateur de compétences (OPCO) chargé d'accompagner la formation professionnelle dans le secteur de la construction, et l’Ademe, l'agence de la transition écologique, rapprochent leurs ressources et leurs dispositifs de formation pour accompagner les entreprises et les salariés de la construction dans leur adaptation aux enjeux environnementaux. Les deux organismes ont signé, le 29 septembre, à l’occasion du salon Batimat, une convention de partenariat pour une durée de trois ans.

L’accord prévoit notamment la mise en commun d’outils, de publications et de contenus pédagogiques, ainsi que l’organisation d’actions de sensibilisation et de formation. Il intervient alors que les entreprises du secteur doivent faire évoluer leurs pratiques sur plusieurs fronts : rénovation énergétique, décarbonation, choix des matériaux, gestion des ressources et des déchets. « La formation professionnelle [est] un levier déterminant pour réussir cette transition, anticiper les mutations des métiers et assurer la compétitivité durable des entreprises », peut-on lire dans le communiqué diffusé.

Le partenariat s’articule autour de deux axes. Le premier porte sur le partage de ressources et la diffusion de contenus destinés aux professionnels de la construction. L’Ademe mettra notamment à disposition sa plateforme « Agir pour la transition », sa librairie en ligne ainsi que ses travaux prospectifs consacrés aux évolutions de l’emploi dans le secteur. Constructys apportera de son côté ses outils pédagogiques, parmi lesquels Défi Éco 2050, Diag Flash et Easy Diag Transition écologique, ainsi que les résultats de ses études et diagnostics sur l’emploi, la formation et les compétences.

Ces ressources seront diffusées par les canaux des deux organismes et sur le portail de services destiné aux entreprises adhérentes de Constructys. Les partenaires prévoient également de travailler à la production de supports pratiques consacrés aux problématiques environnementales du bâtiment, sous la forme d’articles, de fiches outils ou de guides.

Sensibiliser et former les professionnels

Le second volet concerne la sensibilisation et la montée en compétences. Constructys et l’Ademe organiseront conjointement des webinaires, ateliers et conférences à destination des salariés, des conseillers de l’opérateur de compétences, des entreprises et des partenaires sociaux. Les parcours de formation développés par l’Ademe seront également mis en avant, notamment ceux accessibles via son académie en ligne et sa plateforme de formations en ligne gratuites.

Ces contenus doivent progressivement rejoindre l’offre de services de Constructys et être mobilisés par ses conseillers dans l’accompagnement des entreprises sur les questions liées à la transition écologique.

La convention prévoit par ailleurs la création d’un comité de pilotage national chargé de coordonner les actions et d’en suivre les résultats à partir d’indicateurs communs. Il devra également adapter les dispositifs aux besoins identifiés sur le terrain. Un bilan annuel sera présenté au conseil d’administration de Constructys.

« La signature de cette convention de partenariat entre Constructys et l’Ademe s’inscrit dans un engagement de longue date de notre OPCO. Il fixe un cap, accélérer la transition écologique dans le secteur de la construction, définit un cadre avec la mise en place d’un comité de pilotage, et se dote d’outils pour y parvenir. En unissant leurs forces, Constructys et l’Ademe portent l’ambition de faire de la filière construction un levier de la transition écologique en France », a déclaré Christophe Possémé, président de Constructys.