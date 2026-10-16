(Vidéo) Apprentissage, IA, formation, recrutement… le point avec le président du CCCA-BTP
Dans cette interview vidéo, le président du CCCA-BTP évoque la baisse des entrées en apprentissage à la rentrée de septembre 2026 par rapport à un an plus tôt, avec un recul estimé entre -4 et -5 %.
Pour y remédier, Ludovick Lefebvre annonce qu’une plateforme est en cours de développement pour permettre aux jeunes de trouver une formation en apprentissage, et aux entreprises du BTP de publier des offres d’emploi et trouver des candidats.
À noter que ce « hub » intégrera une IA conversationnelle pour aider les jeunes à découvrir les différents métiers du secteur.
Pour le président du CCCA-BTP, l’intelligence artificielle a l’avantage de remettre en lumière les métiers manuels, qui ne pourront jamais être remplacés par l’IA, dont les métiers du BTP. Il invite les jeunes à bien la maîtriser pour s’en servir comme d’un outil supplémentaire. En ce sens, il estime qu’elle doit être intégrée aux formations.
Interrogé sur ses attentes pour l’apprentissage et la formation concernant le prochain quinquennat, il espère le maintien d’un soutien gouvernemental, un ministre dédié à la formation professionnelle et des politiques claires en matière de logement et de construction pour assurer le dynamisme du secteur.
En conclusion, il rappelle que moins de jeunes entrent actuellement sur le marché du travail et qu’il y a de nombreux départs à la retraite dans le BTP. Dans ce contexte, il souligne l’importance de maintenir un effort de formation soutenu, faute de quoi il risque d’y avoir une pénurie de professionnels qualifiés durant une période de 10 ans.
L'interview vidéo complète est à retrouver ici :
Propos recueillis par Claire Lemonnier
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