Une étude révélée par la fédération DLR fait état d'une augmentation des coûts de revient pour la location des grues à tour. Les services voient leurs coûts de revient stagner, mais enregistrent des hausses sur les composantes de charge.

La commission CPMDG de la Fédération DLR a révélé les indices de coût de revient des métiers de la location et des services de grues à tour. Si les deux indices ont fortement augmenté depuis 2019, ils connaissent un destin différent au premier semestre 2025.

Selon le cabinet NEO Engineering, qui a conduit l’étude auprès des professionnels du secteur pour le compte de la fédération DLR, les indices d’évolution de coût de revient ont été construits en tenant compte des spécificités des métiers. Une structure des coûts à charge a été créée pour les loueurs et pour les métiers de services, comme le transport de grue, le montage, l'assistance technique.

Le coût de revient augmente pour les locations mais stagne pour les services

L’indice du coût de revient pour la location de grues à tour s’établit à 121,11 au 2ème trimestre 2025. La valeur moyenne de l’indice sur cette période grimpe de 21,1 %, par rapport à celle enregistrée sur l’ensemble de l’année 2019. DLR note aussi une augmentation de 2,1 % au 1er semestre 2025, par rapport à 2024.

En revanche, le coût de revient des services de grues à tour a légèrement reculé au 1er semestre 2025, par rapport à 2024 (-0,1 %). L’indice, lui, affiche une augmentation de 16,2 % par rapport à l’année 2019, se hissant à 116,17 au 2ème trimestre 2025.

Le léger recul de l’indice CPMDG services s’explique par « la mise à jour de la chaîne statistique de l’indice du coût du travail (ICT – Construction) réalisée par l’INSEE ».

Les charges financières contribuent, elles, à environ un tiers de la hausse de l’indice. Cela s'explique par le taux de crédit aux entreprises, ayant enregistré une augmentation de 13,6 % par rapport à l'année dernière.

Du côté des composantes de coût de revient pour l'indice CPMDG services, l'indice composite associé à l'entretien et les réparations du parc monte de 2,1 points. Les achats de pièces détachées gagnent +1,1 %, alors que le taux moyen du crédit bancaire semble se stabiliser sous les 4 % depuis février 2025.

