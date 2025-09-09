ARTIBAT 2025 : FRÉNÉHARD présentera ses solutions innovantes
Présent sur ce salon de référence 100 % dédié aux pros du bâtiment, FRÉNÉHARD mettra en avant ses solutions innovantes au service des métiers de la couverture et du bâtiment.
Retrouvez-nous : Hall : 10A Stand : E23 Secteur : Couverture – Bardage – Isolation (Pôle Gros Œuvre).
Nos équipes seront ravies de vous accueillir, d’échanger avec vous sur vos projets, et de vous faire découvrir nos dernières innovations conçues pour améliorer la sécurité, la performance et la durabilité des chantiers.
Notez la date : du 22 au 24 octobre 2025, à Rennes !
Pour toute demande de rendez-vous ou d’informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter en amont du salon.
Nouveau : le SAINT-LEZIN, outil multifonction pour ardoisiers
Frénéhard lance le SAINT-LEZIN, un outil breveté conçu pour répondre aux exigences des pros de l’ardoise, alliant précision, robustesse et innovation.
FRÉNÉHARD à ARTIBAT 2025 : l'innovation pour les pros du BTP
FRÉNÉHARD vous donne rendez-vous au salon ARTIBAT 2025, du 22 au 24 octobre à Rennes, l’événement majeur des pros du bâtiment et des travaux publics.
