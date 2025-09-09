ConnexionS'abonner
ARTIBAT 2025 : FRÉNÉHARD présentera ses solutions innovantes

Communiqué
Publié le 09 septembre 2025
FRÉNÉHARD sera présent au salon ARTIBAT 2025, du 22 au 24 octobre à Rennes, le rendez-vous majeur des professionnels de la construction et du BTP.
Présent sur ce salon de référence 100 % dédié aux pros du bâtiment, FRÉNÉHARD mettra en avant ses solutions innovantes au service des métiers de la couverture et du bâtiment

Retrouvez-nous :  Hall : 10A  Stand : E23  Secteur : Couverture – Bardage – Isolation (Pôle Gros Œuvre).

Nos équipes seront ravies de vous accueillir, d’échanger avec vous sur vos projets, et de vous faire découvrir nos dernières innovations conçues pour améliorer la sécurité, la performance et la durabilité des chantiers. 

Notez la date : du 22 au 24 octobre 2025, à Rennes !

Pour toute demande de rendez-vous ou d’informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter en amont du salon.

 

FRENEHARD - Batiweb

Depuis plus de 130 ans, nous concevons, fabriquons et commercialisons des accessoires métalliques...

Z.A. Les Bredollières
61300 Saint-Symphorien-des-Bruyères
France

Plus d'informations


