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L’École « Carré » de SFIC ouvre une formation de calorifugeurs à Istres

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Formation
Publié le 09 avril 2026 à 14h55, mis à jour le 09 avril 2026 à 17h03, par Nils Buchsbaum
L’École « Carré » de SFIC lance à Istres un apprentissage d’un an en alternance pour former des monteurs en calorifuge.
© SFIC - Batiweb
© SFIC

L’École « Carré » de SFIC annonce l’ouverture, à Istres (Bouches-du-Rhône), d’une nouvelle formation dédiée au métier de monteur en calorifuge industriel. À partir d’octobre 2026, une dizaine d’apprentis devraient intégrer cette première promotion, avec pour objectif de répondre aux besoins croissants du bassin industriel de Fos-sur-Mer.

Cette formation s’inscrit dans le cadre des Écoles de la construction durable de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Elle entend contribuer à résorber la pénurie de compétences dans un métier encore peu connu, mais considéré comme stratégique dans le contexte de la transition énergétique.

Le calorifugeur intervient sur différentes installations industrielles, telles que les tuyauteries, les cuves, les réseaux de chaleur ou encore les systèmes de chauffage, afin de limiter les déperditions thermiques. En assurant l’isolation de ces équipements, il participe directement à la réduction de la consommation d’énergie ainsi qu’à la diminution de l’empreinte carbone des sites industriels.

« Selon certaines études, l’isolation des tuyaux permettrait de réduire les pertes thermiques dans des proportions comprises entre 25 et 40 % », peut-on lire dans le communiqué diffusé par SFIC.

Une pénurie de professionnels

 

Malgré ces enjeux, le métier ne bénéficie pas, à ce jour, d’une offre de formation dédiée en France. Selon le CCCA-BTP, seules cinq personnes ont été formées au métier de calorifugeur sur l’ensemble du territoire en 2024.

Dans un contexte marqué par l’accélération de la transition énergétique et la modernisation des installations industrielles, les besoins en professionnels qualifiés continuent de croître.

Selon le communiqué diffusé par SFIC, l’implantation de cette formation à Istres répond à une logique territoriale affirmée. Située à proximité immédiate du bassin industriel de Fos-sur-Mer, l’un des principaux pôles industriels européens, la commune s’inscrit au cœur d’un tissu d’entreprises confrontées à des enjeux croissants en matière de maintenance industrielle, de rénovation énergétique et de décarbonation.

 « Avec l’ouverture de cette classe à Istres, nous ne formons pas seulement des techniciens : nous préparons les professionnels qui accompagneront la transformation énergétique du bâtiment et de l’industrie dans un territoire où ces compétences sont devenues stratégiques », avance Jean-Christophe Arnatou, directeur national calorifuge de SFIC

La formation s’appuie sur un partenariat avec le CFA d’Istres, qui met à disposition son plateau technique et ses équipements dédiés à l’apprentissage des métiers industriels. Afin de faciliter l’accès à la formation pour les apprentis venant de toute la région, un internat est également disponible sur place

« Notre plateau technique, couplé à l’expertise métier de SFIC, permet aux apprentis de se former dans des conditions proches du terrain et d’acquérir un savoir-faire technique rare » affirme Christel Thoreau, Directrice du CFA d'Istres.

 

La formation en bref 

 

La formation au Titre Professionnel Monteur en calorifuge industriel proposée par l’École « Carré » de SFIC vise à former des professionnels capables d’intervenir sur l’isolation thermique des installations industrielles. 

Rentrée : octobre 2026
Durée : 1 an en alternance (1 semaine au CFA | 2 semaines en entreprise) Lieu : CFA d’Istres
Effectif : un objectif de 10 apprentis (de 18 à 30 ans) 

Les acquis : 

  • préparation et mise en œuvre des matériaux d’isolation
  • pose de calorifuge sur réseaux et équipements industriels
  • lecture de plans et prise de cotes
  • sécurité sur chantier et en environnement industriel
  • maintenance et optimisation énergétique des installations
    La formation s’appuie sur l’expertise des équipes de formation du CFA et sur l’intervention des partenaires fournisseurs spécialisés dans les solutions d’isolation industrielle de SFIC, qui participent à la transmission des savoir-faire et à la découverte des innovations du secteur.
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Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

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