Rénovation énergétique : l’Atelier des chefs lance une nouvelle formation

L’Atelier des chefs lance une 7ème formation dédiée au secteur du bâtiment, et plus précisément à destination de la rénovation énergétique, avec un Titre Pro « Chargé d’Accompagnement à la Rénovation Energétique du Bâtiment » (CAREB).

Après avoir lancé un CAP Interventions en maintenance technique des bâtiments en mai dernier, l’Atelier des chefs annonce le lancement d’une nouvelle formation : un Titre Pro pour devenir « Chargé d’Accompagnement à la Rénovation Energétique du Bâtiment » (CAREB), permettant l’obtention d’un diplôme d’Etat reconnu de niveau 5.



Cette formation vise à former des professionnels polyvalents, capables de maîtriser l’évaluation initiale d’un bâtiment, de conseiller efficacement les clients sur leurs projets, et de planifier et superviser les travaux de rénovation énergétique.



Une formation de 800 heures en ligne



Les apprenants suivent cette formation de 800 heures entièrement en ligne. Elle comprend notamment 50 vidéos (techniques, gestes, interviews sur chantier), 105 exercices pratiques, et l’accompagnement d’experts du secteur et d’un coach dédié.



Concrètement, le contenu de la formation commence par une introduction au secteur de la rénovation énergétique, ses enjeux écologiques et économiques, et les réglementations et normes actuelles.



L’objectif est ensuite de former à l’évaluation de la performance énergétique et structurelle d’un bâtiment avant intervention. Cela passe par la connaissance des plans, l’utilisation des logiciels de dessin 2D, la réalisation de relevés, l’utilisation d'outils de mesure, les techniques de diagnostic énergétique et structurel d'un bâtiment, la thermique des bâtiments, l’analyse du cycle de vie d'un bâtiment, l’identification des contraintes, ou encore les risques et caractéristiques du site et de son environnement.



Dans un troisième temps, les apprenants sont formés au conseil et à la communication avec les clients. Parmi les thématiques abordées : les stratégies de commercialisation des projets de rénovation énergétique, les techniques de communication et de négociation, les techniques de rédaction de cahiers des charges et de contrats, l'analyse des besoins clients, les propositions de solutions adaptées, l’élaboration de scénarios d'amélioration, et établir une proposition commerciale adaptée au client et la gestion des relations avec les fournisseurs et les sous-traitants.



Enfin, la formation s’attarde sur la préparation et le suivi de chantier. Les diplômés devront en effet maîtriser la planification et la coordination des différentes phases de travaux, la gestion des coûts, les délais, la qualité des travaux, et le respect des normes de sécurité et environnementales.



Répondre aux besoins du secteur de la rénovation énergétique



Cette formation s’adresse aux professionnels du secteur qui souhaitent compléter leurs compétences ou aux actifs en reconversion.



Elle répond à un besoin croissant en main d’œuvre qualifiée dans le secteur de la rénovation énergétique. Pour rappel, il y a un an, France Stratégie publiait un rapport évaluant entre 170 000 et 250 000 le nombre d’emplois supplémentaires nécessaires pour répondre aux besoins du secteur de la rénovation énergétique d’ici 2030.



Pour financer cette formation, d’un coût de 3 990 euros, les intéressés peuvent notamment utiliser leur compte personnel de formation (CPF).



Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock